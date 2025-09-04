Un audio filtrado captó una conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin durante un desfile militar en Pekín, en la que se discutió un tema sorprendente: la posibilidad de prolongar la vida humana mediante trasplantes de órganos repetidos. Según el traductor que transmitió las palabras de Putin en mandarín, los órganos podrían sustituirse para “volverse cada vez más joven” y, teóricamente, evitar el envejecimiento “de manera indefinida”.

Durante la charla, los líderes mencionaron que, en este siglo, podría ser posible alcanzar una longevidad de hasta 150 años. Aunque ambos sonrieron y se rieron durante el intercambio, lo que sugiere que parte de la conversación podría haber sido en tono de broma, el audio ha generado un gran interés sobre la viabilidad científica de estas ideas y hasta dónde podrían llegar los avances médicos.

¿Es posible vencer el envejecimiento con trasplantes? trasplantes de órganos?

Los trasplantes han permitido que órganos como riñones, hígados, corazones y pulmones funcionen durante varias décadas. Un riñón de donante vivo puede durar entre 20 y 25 años, mientras que uno de donante fallecido tiene una vida útil de entre 15 y 20 años. Los órganos como el hígado, el corazón y los pulmones también presentan una vida prolongada, dependiendo de la salud del donante y del receptor.

De hecho, los trasplantes de órganos ya salvan miles de vidas cada año. En el Reino Unido, más de 100.000 personas han sido beneficiadas en los últimos 30 años, según NHS Blood and Transplant. Sin embargo, los expertos insisten en que la prolongación extrema de la vida humana enfrenta límites médicos y biológicos importantes.

La ciencia está explorando alternativas avanzadas, como órganos de cerdos genéticamente modificados, o órganos cultivados a partir de células madre humanas. Aunque se han realizado experimentos pioneros, como la reconstrucción de un timo humano o injertos intestinales, aún no se ha logrado crear un órgano completamente funcional y trasplantable que pueda garantizar una longevidad extrema.

PUEDES VER: Burkina Faso prohíbe relaciones homosexuales y amenaza con penalizar con cárcel de hasta 5 años a la comunidad LGBT

Los límites de la longevidad: riesgos y desafíos de los trasplantes de órganos

Cada trasplante es una cirugía compleja y de alto riesgo. Los pacientes deben tomar inmunosupresores de por vida, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, infecciones y otros efectos secundarios. El rechazo del órgano puede ocurrir incluso con medicación constante, y el estrés físico acumulado por las intervenciones limita la viabilidad de someterse a múltiples trasplantes.

Además, el envejecimiento afecta la capacidad del cuerpo para resistir. Con la edad, los órganos nuevos no pueden compensar la fragilidad general, la disminución de la capacidad para enfrentar infecciones o la dificultad para recuperarse de lesiones o cirugías repetidas. Los expertos concluyen que, aunque reemplazar órganos puede mejorar la salud y prolongar la vida, la meta más realista es vivir una vida más larga y saludable, en lugar de intentar alcanzar la inmortalidad.