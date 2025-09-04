HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Trump intensificará ataques contra cárteles ligados a Venezuela: “EEUU va a declarar la guerra”

Hegseth y Rubio confirmaron que Estados Unidos continuará con la ofensiva militar contra embarcaciones provenientes de Venezuela.

Donald Trump confirma que continuará ofensiva con el narcotráfico ligado a Nicolás Maduro.
Donald Trump confirma que continuará ofensiva con el narcotráfico ligado a Nicolás Maduro.

Altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump aseguraron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuará con la autorización de operaciones militares contra grupos de narcotraficantes en el mar Caribe, luego de la muerte de once personas a bordo de una embarcación que supuestamente partió desde Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, declararon a la prensa que el reciente ataque balístico marca el inicio de una serie de acciones para frenar el flujo ilegal de drogas y enfrentar a organizaciones criminales consideradas narcoterroristas, como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

Estados Unidos intensificará ataques contra cárteles del narcotráfico

Según Reuters, Estados Unidos prevé mantener una campaña militar contra cárteles vinculados al narcotráfico en América Latina. Tanto Hegseth como Rubio respaldaron las decisiones militares de Trump. “Tenemos activos en el aire, en el agua y en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque”, afirmó Hegseth a FOX & Friends.

El funcionario añadió que cualquier grupo identificado como narcoterrorista enfrentará acciones similares al ataque contra el barco que transportaba drogas. “Enfrentará el mismo destino”, advirtió.

Por su parte, Rubio, desde Ciudad de México, respaldó la continuidad de estas operaciones militares. “Tal vez esté ocurriendo ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas”, declaró.

Declaraciones de Marco Rubio. Fuente: Departamento de Estado de EEUU.

Declaraciones de Marco Rubio. Fuente: Departamento de Estado de EEUU.

Estados Unidos destruye barco con drogas vinculado a Venezuela

El martes 2 de septiembre, Estados Unidos confirmó que destruyó una embarcación proveniente de Venezuela que aparentemente transportaba un cargamento de “cocaína o fentanilo”. Trump informó desde la Casa Blanca que el ataque fue un rotundo éxito, versión que replicó Rubio el mismo día.

No obstante, Washington no brindó detalles sobre cómo se detectó el barco ni qué tipo de armamento se utilizó para interceptarlo. “Ingresaron cantidades masivas de drogas a nuestro país para matar a mucha gente. Y todo el mundo lo entiende perfectamente. De hecho, se ven las bolsas de drogas por todo el barco”, manifestó Trump.

