La ‘Reina de la Ketamina’ se declarará culpable de vender la droga que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

El actor que interpretó a Chandler Bing fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023.

Jasveen Sangha proporcionó drogas a Matthew Perry.
Jasveen Sangha proporcionó drogas a Matthew Perry. | Composición LR

Jasveen Sangha, conocida en el mundo de las drogas como la "Reina de la Ketamina", aceptará su culpabilidad por haber suministrado la dosis letal que causó la muerte de Matthew Perry, el recordado actor de la serie icónica ‘Friends’, en 2023.

La acusada de tráfico ilegal de drogas asumirá las imputaciones esta semana como parte de un acuerdo judicial que busca reducir su condena en una cárcel de Los Ángeles, según informó el New York Post.

La ‘Reina de la Ketamina’ se declarará culpable por la muerte de Matthew Perry

Sangha, de 42 años, acordó cambiar su declaración de no culpabilidad en cinco cargos federales, entre ellos, el de distribución de ketamina con resultado de muerte. Así, se convierte en la última de cinco personas que han admitido su implicancia en el caso tras el fallecimiento del actor ocurrido el 28 de octubre de 2023.

Portada del caso Matthew Perry. Fuente: New York Post

Portada del caso Matthew Perry. Fuente: New York Post

El juicio de Sangha estaba programado para septiembre; sin embargo, ya no se llevará a cabo debido al acuerdo alcanzado con los fiscales. En él, asumirá responsabilidad por cinco cargos: tres por distribución de ketamina, uno por mantener un establecimiento vinculado al narcotráfico y otro por distribución con consecuencia fatal.

Su abogado, Mark Geragos, confirmó el acuerdo judicial el 18 de agosto y declaró brevemente: “Ella asume la responsabilidad de sus acciones”.

¿Cómo murió Matthew Perry?

El actor de 54 años, famoso por interpretar a Chandler Bing en la serie ‘Friends’, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023. La oficina del forense determinó que la causa principal fue una sobredosis de ketamina, un anestésico que el actor utilizaba de manera terapéutica bajo prescripción médica.

Los fiscales indicaron que Perry habría buscado obtener mayores cantidades de ketamina por fuera de su tratamiento clínico autorizado. Fue así como, mediante su amigo Erik Fleming, contactó a Jasveen Sangha. Cuatro días antes de su muerte, el actor compró 25 viales de ketamina por US$6.000 en efectivo. Luego de enterarse del fallecimiento, Sangha le pidió a Fleming que eliminara todos los mensajes intercambiados, según consta en la acusación.

