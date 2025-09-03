HOYSuscripcion LR Focus

USA

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Tribunal de Apelaciones impide que Donald Trump aplique una ley de 1798 para deportar inmigrantes en Estados Unidos.

Donald Trump no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes.
Donald Trump no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes.

En marzo de 2025, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT).

Pero California, Nueva York y otras ciudades santuario del país se unieron legalmente para bloquear la aplicación de esta norma creada en 1798. Ahora tres estados cuentan con el respaldo de un tribunal para rechazar la Ley de Enemigos Extranjeros.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo' Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

¿Cuáles son los estados donde Donald Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros?

Una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito limitó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en tres estados del sur de Estados Unidos. Estas son las jurisdicciones donde Donald Trump no puede usar la norma para deportar a los inmigrantes indocumentados:

  • Texas
  • Luisiana
  • Misisipi

"Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil", escribió la jueza Leslie Southwick. Ella concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de los inmigrantes indocumentados.

Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua a cárcel de El Salvador. Foto: composición LR

Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua a cárcel de El Salvador. Foto: composición LR

PUEDES VER: Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: 'Amenaza directa contra Maduro'

lr.pe

California y Nueva York rechazan las deportaciones de Trump

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en California rige la Ley SB 54.

Esta normativa prohíbe a las autoridades locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en arrestos injustificados de inmigrantes indocumentados.

En Nueva York está en vigor la Ley Nueva York para Todos, que restringe la cooperación entre agencias estatales y federales. Ambos estados tienen políticas que rechazan las deportaciones masivas que Trump ha venido impulsando desde el 20 de enero de 2025.

