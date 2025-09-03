Donald Trump no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes. | Composición LR

Donald Trump no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes. | Composición LR

En marzo de 2025, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT).

Pero California, Nueva York y otras ciudades santuario del país se unieron legalmente para bloquear la aplicación de esta norma creada en 1798. Ahora tres estados cuentan con el respaldo de un tribunal para rechazar la Ley de Enemigos Extranjeros.

¿Cuáles son los estados donde Donald Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros?

Una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito limitó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en tres estados del sur de Estados Unidos. Estas son las jurisdicciones donde Donald Trump no puede usar la norma para deportar a los inmigrantes indocumentados:

Texas

Luisiana

Misisipi

"Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil", escribió la jueza Leslie Southwick. Ella concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de los inmigrantes indocumentados.

Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua a cárcel de El Salvador. Foto: composición LR

California y Nueva York rechazan las deportaciones de Trump

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en California rige la Ley SB 54.

Esta normativa prohíbe a las autoridades locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en arrestos injustificados de inmigrantes indocumentados.

En Nueva York está en vigor la Ley Nueva York para Todos, que restringe la cooperación entre agencias estatales y federales. Ambos estados tienen políticas que rechazan las deportaciones masivas que Trump ha venido impulsando desde el 20 de enero de 2025.