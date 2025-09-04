HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El sorprendente caso del espía estadounidense, parte del FBI, que se hizo millonario vendiendo secretos a Rusia

Robert Hanssen, espiaba desde las oficinas del FBI con el alias “Ramón García”. Durante todos los años trabajando para Rusia el espía recibió más de US$1.4 millones en sobornos antes de ser capturado.

Robert Hanssen traicionó a EE. UU. durante 22 años, vendiendo secretos a Rusia. Foto: AFP
Robert Hanssen traicionó a EE. UU. durante 22 años, vendiendo secretos a Rusia. Foto: AFP

Durante más de dos décadas el espía, Robert Hanssen logró engañar a Estados Unidos desde uno de sus organismos más relevantes: el FBI. En su vida personal, proyectaba una imagen de normalidad. Vivía en una casa de cuatro habitaciones en los suburbios de Virginia con su esposa y seis hijos, conducía un vehículo familiar antiguo y asistía regularmente a misa. Sus vecinos lo describían como una persona tranquila y reservada, sin sospechar la magnitud de la traición que llevaba a cabo desde dentro de la agencia.

Hanssen fue arrestado en 2001 y, al año siguiente, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Falleció en junio de 2023, a los 79 años, en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde también cumplen condena otros reclusos de alto perfil. Su caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad interna del FBI y una de las traiciones más graves en la historia de Estados Unidos.

lr.pe

¿Cómo logró Robert Hanssen espiar para Rusia durante tanto tiempo sin ser descubierto por el FBI?

Hanssen ingresó al FBI en 1976 y comenzó a espiar en 1985. Usó el alias “Ramón García” para enviar correspondencia y materiales clasificados a Moscú. Aunque en algunas ocasiones sus actividades inusuales levantaron sospechas, mantuvo un perfil bajo durante años, lo que lo protegió de un arresto temprano.

Desde su puesto en la División de Contrainteligencia, tuvo acceso a información estratégica de alto valor, que entregó a la ex Unión Soviética primero y, más tarde, a los servicios de Rusia. A cambio, recibió pagos en efectivo, diamantes y depósitos en cuentas secretas, acumulando más de US$1,4 millones.

lr.pe

¿Cómo fue atrapado Robert Hanssen y qué sucedió después de su arresto?

Tras la captura del espía Aldrich Hazen Ames en 1994, el FBI descubrió que aún existían filtraciones de información. Esto llevó a la investigación contra Hanssen. Para vigilarlo de cerca, la agencia lo trasladó a una oficina especial equipada con cámaras y micrófonos ocultos, en enero de 2001.

El 18 de febrero de ese mismo año, fue sorprendido en Foxstone Park, Virginia, dejando una bolsa de plástico con material clasificado en un “punto muerto”, una técnica de espionaje utilizada para intercambiar información sin contacto directo. Cuando se dirigía a su vehículo, agentes del FBI lo arrestaron. Durante el operativo, Hanssen preguntó: “¿Por qué tardaron tanto?”. Se declaró culpable de 15 cargos de espionaje y, en mayo de 2002, recibió su sentencia de cadena perpetua.

