Patty es una madre peruana que cuenta como lleva una relación a distancia con su esposo desde EEUU, tras no poder volver a su casa por más de dos años. | Foto: Composición LR

Una cuenta de TikTok, llamada island.girlw, es dirigida por una madre peruana que formó una familia en EE.UU., hace casi dos décadas. Sin embargo, lejos de cumplir el sueño americano, la mujer, que se llama 'Patty', está dedicando su perfil a contar uno de los momentos más duros en su historia: no poder regresar con su familia a su hogar.

Según cuenta, desde el 2023 está viviendo esta situación, luego de asistir a una reunión consular en la Embajada de EE.UU. en el Perú. Por casi 30 meses, ha tenido que vivir lejos de su esposo e hijas, que la visitan cuando están de vacaciones. Ahora, utiliza su cuenta de TikTok para contar cómo puede sobrellevar esta situación.

¿Qué le pasó a la madre peruana que no puede regresar a EE.UU. con su familia?

Patty es una mujer peruana que se fue a vivir a EE.UU. hace casi dos décadas. En ese tiempo, conoció a su esposo y ahora padre de sus hijas. Según cuenta, su drama empezó en el 2023, cuando la Embajada Americana en Lima la estaba citando para una reunión consular. Así, tras 18 años de vivir en el extranjero, volvió al Perú, en compañía de su familia.

Pese a disfrutar de su regreso, las cosas no salieron como esperaban. La reunión que tuvo terminó complicando la situación migratoria de Patty, por lo que no podía volver a EE.UU. Desde entonces, ha llevado una relación a distancia con su esposo y sus hijas la visitan durante las vacaciones de la escuela. La mujer decidió compartir su historia por TikTok, separándola por partes mientras sube videos de cómo vive estos días con sus hijas.

La familia de Patty está separada desde hace unos 30 meses, según cuenta la madre en su cuenta de Tiktok. Foto: TikTok

¿Por qué la Embajada de EE.UU. podría impedir el regreso al país después de tantos años?

En realidad, la embajada de EE.UU. puede negar el reingreso a su país por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la inmigración sin visa. Ello significará un castigo migratorio, que puede durar un periodo de 3 o 10 años, hasta permanentemente. Sin embargo, existen ciertos perdones a los que se pueden recurrir, aunque el trámite puede tardar mucho tiempo.

También podrían negar el reingreso tras un vencimiento de visa. En esas situaciones, no procedería la renovación porque los requisitos estipulados no se cumplirían. Incluso hay formas de denegar el regreso a EE.UU. teniendo la famosa 'Green Card', que implican el abandono de la residencia o la ausencia de pagos necesarios.

Pese al mal momento que está viviendo, Patty no cuenta su historia para desanimar a otras personas en su misma situación, sino para mandar un mensaje de esperanza y resiliencia, esperando que pronto se solucione su problema.