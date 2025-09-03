El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó, desde Ciudad de México, que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona" y advirtió que Estados Unidos podría volver a atacar embarcaciones, tal como ocurrió el último martes, cuando el ejército estadounidense destruyó un barco en aguas del Caribe procedente de Venezuela.

Después de tener un encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para hablar sobre cómo mejorar la colaboración en temas de seguridad, Rubio aseguró que Donald Trump "lo hizo estallar y volverá a ocurrir. Quizás esté sucediendo en este mismo momento".

"Los cárteles generan millones de dólares", señala Rubio

Marco Rubio sostuvo que el ataque contra una embarcación del martes tuvo lugar "en aguas internacionales" y subrayó que los carteles generan miles de millones de dólares con sus actividades ilícitas. Añadió que a los traficantes "no les importan" las pérdidas ocasionadas por las interceptaciones, por lo que es fundamental recurrir al uso de la fuerza para frenar el narcotráfico.

Asimismo, el secretario de Estado recordó que durante el mandato de Donald Trump, su administración calificó a estos grupos como "narcoterroristas" y aseguró que tomarán medidas para erradicar el tráfico de drogas que pone en peligro a Estados Unidos.