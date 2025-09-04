HOYSuscripcion LR Focus

USA

Senador de Illinois solicita audiencia por amenazas de Trump de desplegar tropas federales de EEUU en Chicago

El senador Richard Durbin rechaza que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para tareas policiales promovidas por Donald Trump en distintas ciudades de EEUU.

Un senador pidió al Comité de Justicia de la entidad una audiencia con respecto al despliegue de tropas en EEUU
Un senador pidió al Comité de Justicia de la entidad una audiencia con respecto al despliegue de tropas en EEUU

El senador por Illinois, Richard Durbin, se encuentra solicitando al Comité Judicial del Senado de EEUU una audiencia con respecto a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre desplegar fuerzas militares en Chicago y otras ciudades. Según el demócrata, la medida que el mandatario ejecuta en Washington amerita la revisión del tribunal.

"Es de particular importancia para este Comité que los hombres y mujeres que sirven en nuestras Fuerzas Armadas estén entrenados principalmente para la guerra, no para la policía comunitaria ni para la protección de las libertades civiles", comentó Durbin su rechazo ante un posible despliegue de la Guardia Nacional en su estado.

PUEDES VER: Donald Trump responde sobre los rumores de su 'muerte' que fueron tendencia el fin de semana en EEUU: "No vi eso"

Richard Durbin solicita al Comité una audiencia contra Donald Trump

El pasado 3 de septiembre, Richard Durbin solicitó al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, la evaluación de celebrar una audiencia con respecto a la medida de desplegar tropas federales en ciudades de EEUU, promovida por Donald Trump. Tras varias disputas públicas con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el mandatario confirmó que continúan los planes para ejecutar la medida en una conferencia de prensa.

"Desplegar tropas ilegal e innecesariamente para que se encarguen de la aplicación de la ley en comunidades locales, en lugar de las tareas para las que están entrenados, socava la preparación militar y pone en peligro a las comunidades estadounidenses", señaló Durbin. Hasta el momento, el equipo de Grassley comentó que el Comité se encuentra planificando la audiencia, diciendo que se tratará "sobre las estrategias efectivas de la administración Trump para reducir el crimen y proteger al pueblo estadounidense".

PUEDES VER: Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C.

El despliegue de tropas federales en Washington D.C. inició el pasado agosto, con la justificación de acabar con la criminalidad en la ciudad. Esta medida fue calificada como exitosa por el presidente, por lo que busca promoverla en distintas ciudades del país, aunque con un notado foco en las que tienen como gobernadores y alcaldes a políticos demócratas.

Esta solicitud se suma al fallo que tomó un juez federal el pasado martes 2 de septiembre, que dictaminó que el gobierno de Trump violó una ley federal al desplegar tropas de soldados durante las protestas en Los Ángeles en junio de este año. Entre las ciudades en las que se planea el despliegue se encuentran Los Ángeles, Nueva Orleans y Chicago, a la que calificó como 'la capital mundial del asesinato'.

