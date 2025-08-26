HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Kick en la mira: Francia investiga la plataforma digital tras tragedia transmitida en vivo

La justicia francesa investiga a la plataforma de streaming Kick tras la muerte en directo de un hombre de 46 años.

Después de la muerte de 'Jean Pormanove', la justicia francesa decidió investigar a la plataforma Kick.
Después de la muerte de 'Jean Pormanove', la justicia francesa decidió investigar a la plataforma Kick.

La justicia francesa abrió una nueva investigación sobre las prácticas de la plataforma australiana de streaming Kick, además de la ya anunciada la semana pasada para esclarecer las circunstancias de la muerte en directo de un hombre de 46 años.

Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió "a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona", anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

lr.pe

Kick bajo investigación tras la muerte de streamer

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables se enfrentan a una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares).

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como 'Jean Pormanove', murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

lr.pe

La muerte de 'Jean Pormanove'

Con casi 200.000 seguidores, el canal 'Jean Pormanove' llevaba meses mostrando a Graven, siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.

Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte "no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero".

