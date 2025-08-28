Keir Starmer mostró su rechazo al reciente ataque de Rusia a Ucrania que dejó 18 muertos. | AFP

Keir Starmer mostró su rechazo al reciente ataque de Rusia a Ucrania que dejó 18 muertos. | AFP

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, condenó, hoy jueves, el reciente ataque ruso en Kiev y responsabilizó directamente al presidente Vladimir Putin. En su declaración, señaló que “Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”.

Por su parte, las autoridades ucranianas informaron que el ataque aéreo nocturno en la capital dejó al menos 18 muertos, entre los que se incluyen tres menores de edad, y ocasionó daños significativos en infraestructuras civiles y diplomáticas, como el edificio del British Council.

Keir Starmer rechaza último ataque de Rusia a Ucrania y se va en contra de Putin

"Mis pensamientos están con todos los afectados por los insensatos ataques rusos en Kiev que han dañado el edificio del British Council. Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz. Este derramamiento de sangre debe terminar.", señaló Starmer a través de su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que dos misiles lanzados de Rusia a Ucrania cayeron cerca de la sede de la Unión Europea (UE), según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella describió este bombardeo como “el ataque con misiles y drones más letal contra la capital desde julio”.

Como respuesta, la UE anunció un endurecimiento de sus sanciones contra Rusia, con un nuevo paquete de medidas, y la intención de utilizar los activos rusos congelados para ayudar en la defensa y la reconstrucción de Ucrania.

Más pronunciamientos de la UE sobre recientes bombardeos de Rusia a Ucrania

Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, reafirmó que "ninguna misión diplomática debe ser nunca un objetivo", y anunció que convocará al embajador ruso en Bruselas. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó la agresión como un ataque deliberado contra la delegación de la UE y aseguró que "la UE no se intimidará".

Por otra parte, la delegación diplomática de la UE en Kiev sigue "totalmente operativa", según lo confirmó la portavoz comunitaria Anitta Hipper. Tanto el gobierno británico como las instituciones europeas subrayaron la necesidad urgente de reanudar los esfuerzos para lograr un alto el fuego real.

La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar guerra en Ucrania

El 15 de agosto pasado, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en Alaska para lo que fue la primera cumbre de alto nivel destinada a discutir una posible paz en Ucrania.

Durante la cumbre, Trump dejó claro que la guerra con Ucrania no terminaría pronto, pues señaló que "no habrá un acuerdo hasta que haya un acuerdo". Sin embargo, reconoció que tanto él como Putin lograron hacer algunos progresos en ciertos temas. Es por ello que el último ataque a Ucrania ha surgido dudas sobre la viabilidad y continuidad del proceso de paz.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que comenzaría una gira por Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía para demostrar el apoyo de Europa a estos países vecinos y para compartir los avances en la defensa común tras los últimos acontecimientos.