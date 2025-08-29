Macron y Merz dan ultimátum a Putin para que se reúna con Zelenski. | Composición LR

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, pedirán este fin de semana a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si es que Vladimir Putin no cumple con su compromiso de reunirse con Volodímir Zelensky, como había prometido ante el presidente estadounidense.

En una rueda de prensa conjunta con Merz, al concluir el Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón, al sureste de Francia, Macron recalcó que si Putin no cumple con la promesa de sostener una reunión con el presidente ucraniano antes del lunes, será una prueba más de que ha engañado "una vez más" a Trump.

Macron y Merz exigen a Putin que se reúna con Zelenski

“Eso no se puede quedar sin respuesta”, señaló Macron, antes de añadir que tanto él como Friedrich Merz hablarán este fin de semana con Donald Trump. Si la próxima semana se confirma que el presidente ruso sigue negándose a dialogar con Zelensky, París y Berlín solicitarán la implementación de “sanciones primarias y secundarias” para presionar al líder ruso a sentarse a negociar un acuerdo de paz.

Por su parte, el canciller alemán recordó que, tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, se había previsto un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en un plazo de dos semanas. Sin embargo, Putin ha dejado en claro que no está dispuesto a llevarlo a cabo al reclamar ahora condiciones que resultan "inaceptables".

"Debe haber presión para que Putin se reúna con Zelenski", señala Merz

Siguiendo la línea de Macron, el canciller alemán explicó que la próxima semana los aliados de Ucrania discutirán los pasos a seguir. Además, expresó que está a favor de hablar con Estados Unidos para generar presión y lograr que Putin acceda a reunirse con Zelenski.

“No me hago ilusiones”, agregó Merz, advirtiendo que “quizás esta guerra dure aún varios meses”, pero reafirmó que "no se va a abandonar a Ucrania", que no está sola y que el apoyo brindado también responde al “propio interés” de los países aliados.

Macron, por su parte, anunció que “en los próximos días” se llevará a cabo una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios, un grupo de 30 países aliados de Ucrania, en su mayoría europeos, para consolidar los esfuerzos realizados por los jefes de Estado Mayor.

Macron se refiere a las garantías de seguridad a Ucrania

Emmanuel Macron explicó que ya se han "finalizado las contribuciones" de los 30 miembros aliados para las garantías de seguridad a Ucrania, y subrayó que la principal de esas garantías es “un ejército ucraniano fuerte” que necesita ser formado y equipado adecuadamente.

También mencionó como garantías de seguridad las "fuerzas de reaseguro" de los países de la coalición que estarían presentes en Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz, así como las fuerzas de apoyo que se desplegarían en países vecinos. Estas fuerzas estarían destinadas a evitar futuros ataques de Rusia contra Ucrania.

Entre las decisiones tomadas durante el Consejo de Ministros franco-alemán, se destacó el compromiso de ambos países para fortalecer la defensa aérea de Ucrania y para colaborar en el desarrollo de la industria militar ucraniana.