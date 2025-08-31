HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Volodímir Zelenski advierte que Ucrania está preparando "nuevos ataques profundos" contra Rusia

Mientras Ucrania afina nuevos ataques contra Rusia, la paz sigue lejos. Desde Moscú, acusan a Europa de frenar los intentos de Trump por negociar un acuerdo.

Ucrania aseguró que prepara "nuevos ataques profundos" contra Rusia.
Ucrania aseguró que prepara "nuevos ataques profundos" contra Rusia. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que las fuerzas armadas de su país están listas para ejecutar "nuevos ataques profundos" contra Rusia, en el marco de una ofensiva defensiva prolongada que busca frenar los avances del Kremlin en el este del país. La declaración se dio a conocer a través de su cuenta oficial en X, donde reafirmó la disposición de Kiev a continuar con las operaciones necesarias para garantizar la soberanía ucraniana.

En paralelo a este anuncio militar, Zelenski reconoció que las tratativas de paz con Moscú se mantienen en punto muerto, y descartó por el momento cualquier escenario de tregua duradera. La guerra, que ya lleva más de dos años activa, continúa dejando miles de bajas, y en lo que va de 2025, Ucrania asegura haber infligido más de 290.000 bajas entre soldados rusos muertos y heridos graves.

PUEDES VER: El escándalo de corrupción en la era Milei: sobornos por medicamentos, audios delatores y ataque a piedrazos

lr.pe

Ucrania intensifica ataques a infraestructura rusa en medio del estancamiento diplomático

Zelenski subrayó que una de las estrategias actuales se centra en golpear objetivos energéticos clave en territorio ruso, buscando debilitar la logística militar del Kremlin. Según el mandatario, las fuerzas ucranianas operan con eficacia en regiones como Donetsk, donde afirman estar cumpliendo "todas las tareas asignadas" y "destruyendo metódicamente al ocupante".

Esta ofensiva, sin embargo, no se traduce en avances diplomáticos. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores internacionales por mediar, la postura del gobierno ucraniano sigue firme en rechazar cualquier acuerdo que implique concesiones territoriales o legitimación de la ocupación rusa en Crimea o el Donbás. Zelenski se mantiene al mando del país más allá de su mandato constitucional, respaldado por la emergencia del conflicto armado.

PUEDES VER: Rusia se “solidariza” con Venezuela ante envío de buques de guerra de EEUU:”Es una amenaza contra los Estados soberanos”

lr.pe

Rusia acusa a Europa de bloquear las gestiones de paz de Trump

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la Unión Europea estaría saboteando los intentos de paz impulsados por el expresidente estadounidense Donald Trump. Según sus declaraciones a medios rusos, el “partido de la guerra europeo” se resiste a los esfuerzos diplomáticos de Trump y Putin, a quienes calificó como líderes con voluntad de encauzar el conflicto hacia una solución negociada.

Peskov también responsabilizó a las potencias europeas de alentar al “régimen de Kiev” a mantener una posición inflexible. Las acusaciones forman parte de una narrativa más amplia del Kremlin, que busca posicionar a Rusia como el actor dispuesto a dialogar, frente a una Ucrania respaldada militar y políticamente por Occidente.

Notas relacionadas
Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

LEER MÁS
Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento fue asesinado, según informó Volodimir Zelenski

Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento fue asesinado, según informó Volodimir Zelenski

LEER MÁS
Macron y Merz dan ultimátum a Putin y le pedirán a Trump que imponga sanciones si no acepta reunirse con Zelenski

Macron y Merz dan ultimátum a Putin y le pedirán a Trump que imponga sanciones si no acepta reunirse con Zelenski

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Mundo

Marco Rubio viajará a México y Ecuador para firmar acuerdo en seguridad y migración de EEUU del 2 al 4 de septiembre

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota