El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que las fuerzas armadas de su país están listas para ejecutar "nuevos ataques profundos" contra Rusia, en el marco de una ofensiva defensiva prolongada que busca frenar los avances del Kremlin en el este del país. La declaración se dio a conocer a través de su cuenta oficial en X, donde reafirmó la disposición de Kiev a continuar con las operaciones necesarias para garantizar la soberanía ucraniana.

En paralelo a este anuncio militar, Zelenski reconoció que las tratativas de paz con Moscú se mantienen en punto muerto, y descartó por el momento cualquier escenario de tregua duradera. La guerra, que ya lleva más de dos años activa, continúa dejando miles de bajas, y en lo que va de 2025, Ucrania asegura haber infligido más de 290.000 bajas entre soldados rusos muertos y heridos graves.

Ucrania intensifica ataques a infraestructura rusa en medio del estancamiento diplomático

Zelenski subrayó que una de las estrategias actuales se centra en golpear objetivos energéticos clave en territorio ruso, buscando debilitar la logística militar del Kremlin. Según el mandatario, las fuerzas ucranianas operan con eficacia en regiones como Donetsk, donde afirman estar cumpliendo "todas las tareas asignadas" y "destruyendo metódicamente al ocupante".

Esta ofensiva, sin embargo, no se traduce en avances diplomáticos. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores internacionales por mediar, la postura del gobierno ucraniano sigue firme en rechazar cualquier acuerdo que implique concesiones territoriales o legitimación de la ocupación rusa en Crimea o el Donbás. Zelenski se mantiene al mando del país más allá de su mandato constitucional, respaldado por la emergencia del conflicto armado.

Rusia acusa a Europa de bloquear las gestiones de paz de Trump

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la Unión Europea estaría saboteando los intentos de paz impulsados por el expresidente estadounidense Donald Trump. Según sus declaraciones a medios rusos, el “partido de la guerra europeo” se resiste a los esfuerzos diplomáticos de Trump y Putin, a quienes calificó como líderes con voluntad de encauzar el conflicto hacia una solución negociada.

Peskov también responsabilizó a las potencias europeas de alentar al “régimen de Kiev” a mantener una posición inflexible. Las acusaciones forman parte de una narrativa más amplia del Kremlin, que busca posicionar a Rusia como el actor dispuesto a dialogar, frente a una Ucrania respaldada militar y políticamente por Occidente.