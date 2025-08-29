HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno del Perú reclama a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina en aeropuerto de París: "Trato digno a todo peruano"

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú presentó un reclamo formal ante Francia tras la deportación de una familia cajamarquina, denunciando que se les negó el derecho a defensa y la debida asistencia consular.

El Perú solicitó explicaciones a Francia tras la retención y deportación de una familia cajamarquina en el aeropuerto de París
El Perú solicitó explicaciones a Francia tras la retención y deportación de una familia cajamarquina en el aeropuerto de París | Foto: América TV/ Youtube

El ingreso a Europa, que debía ser un momento de ilusión para una familia peruana proveniente de Cajamarca, se convirtió en una amarga experiencia. El grupo, que tenía como destino final a Italia con escala en París, fue retenido en el aeropuerto Charles de Gaulle y posteriormente deportado a Lima sin poder ejercer su derecho a defensa.

El hecho generó de inmediato la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que convocó al encargado de negocios interino de la Embajada de Francia en Lima para expresar su rechazo y exigir explicaciones. Según la Cancillería, se trató de una situación irregular que vulneró el derecho de los pasajeros a sustentar su caso ante la justicia administrativa francesa.

Familia peruana denuncia trato inadecuado en Francia tras ser deportada sin acceso a defensa ni asistencia consular oportuna

El caso de la familia González ejemplifica las dificultades vividas. Ellos habían viajado para acompañar a una integrante en un momento importante de su vida, pero se encontraron con obstáculos inesperados en migraciones francesas. De acuerdo con sus testimonios, los agentes no solo les negaron la entrada, sino que además les impidieron acceder oportunamente a la asistencia consular peruana.

En un comunicado, recalcan su apoyo a los peruanos: "El Ministerio reafirma su compromiso de actuar con firmeza, diligencia y solidaridad en defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior”. Por otro lado, afirmaron debe haber un trato digno a los peruanos: "La autoridad diplomática subrayó que continuará trabajando de manera coordinada con la red consular para garantizar atención oportuna y asegurar un trato digno a todo peruano que desee ingresar al espacio Schengen".

Tras conocerse el incidente, el Consulado General del Perú en París inició gestiones con las autoridades locales, verificando los casos y apoyando a los afectados en la preparación de la documentación para una audiencia judicial programada el 23 de agosto. Esa diligencia era fundamental, ya que les permitiría sustentar sus argumentos ante un juez administrativo. No obstante, no pudieron ejercer ese derecho. Según la Cancillería, el 21 de agosto los connacionales fueron obligados a abordar un vuelo de retorno al Perú, lo que frustró su participación en la audiencia.

Esta decisión generó un reclamo inmediato de parte del consulado, que cuestionó que se les negara la posibilidad de defensa y denunció el trato inadecuado recibido, señalando incluso que algunos pasajeros fueron trasladados esposados a pesar de no tener acusaciones penales en su contra.

Este es el comunicado oficial de la Cancillería del Perú con respecto a la situación de la familia cajamarquina en el aeropuerto de París. Foto: Cancillería Perú

Este es el comunicado oficial de la Cancillería del Perú con respecto a la situación de la familia cajamarquina en el aeropuerto de París. Foto: Cancillería Perú

Exigen garantías diplomáticas y respeto a los derechos de connacionales en Europa para familia peruana

Los relatos de los González añaden detalles preocupantes. Afirmaron que fueron obligados a firmar documentos redactados en francés sin traducción ni explicación, mientras sus pasaportes y teléfonos eran confiscados. Posteriormente, fueron llevados a un recinto denominado 'Hotel de la Policía', donde permanecieron incomunicados y sin acceso oportuno a información. La expectativa de que la audiencia del 23 resolviera la situación nunca se concretó, pues fueron escoltados hasta un avión rumbo a Lima bajo supervisión policial. Para la familia, y en particular para la novia que los esperaba en Italia, el episodio significó un fuerte golpe emocional y sensación de desprotección.

Además del daño moral, el impacto económico fue considerable. La familia había invertido aproximadamente veinticinco mil soles por persona en pasajes, alojamiento y excursiones, incluyendo visitas programadas a monumentos icónicos como el Coliseo Romano y recorridos por diversas ciudades italianas. Todo ese esfuerzo se perdió debido a la deportación forzada, lo que intensificó la indignación por lo ocurrido y la exigencia de respuestas claras a las autoridades francesas.

Ante la gravedad de los hechos, la Cancillería peruana reiteró su posición. El 22 de agosto envió una nota verbal a la Embajada de Francia en Lima y, días después, el embajador peruano en París junto al cónsul general insistieron en la solicitud ante la directora para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

Asimismo, pidieron una reunión con el Ministerio del Interior de Francia para revisar los procedimientos de control migratorio y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “El Ministerio reafirma su compromiso de actuar con firmeza y solidaridad en defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior”, señaló el pronunciamiento oficial, que destacó la importancia de garantizar un trato digno para los peruanos en cualquier punto de ingreso al espacio Schengen.

