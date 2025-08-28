Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas
Los dos jóvenes promovieron propaganda yihadista en plataformas encriptadas. Planeaban unirse a la yihad en el extranjero, reflejando una creciente atracción por el terrorismo.
- Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas
- Jaime Bayly revela que Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro: "Si no te vas, te capturaremos"
El 1 de agosto, dos jóvenes de 15 y 17 años fueron imputados en París por planificar una serie de atentados terroristas en Francia, incluidos ataques a sinagogas y al emblemático monumento de la Torre Eiffel. Los menores, originarios del departamento de Val-de-Marne y París, fueron detenidos a finales de julio en el marco de una operación antiterrorista.
Según informó el diario Le Figaro, ambos jóvenes pertenecen a familias musulmanas y estaban involucradas en la difusión de propaganda del grupo yihadista. Las autoridades descubrieron que los menores mantenían contacto en plataformas encriptadas, donde promovían el ideario extremista y discutían planes de ataque.
PUEDES VER: Rusia realiza un nuevo ataque "masivo" con misiles y drones contra la capital de Ucrania y deja al menos 18 muertos
Los dos menores buscan expandirse al extranjero
Los jóvenes debatían sobre la posibilidad de unirse a la yihad en el extranjero, considerando la guerra santa como una opción. Además, compartían planes para llevar a cabo acciones violentas y, según las investigaciones, habrían realizado búsquedas en la ‘dark web’, un espacio en línea, fuera del control regulatorio, conocido por ser utilizado para actividades ilegales en busca de armas.
Estas actividades reflejan su intención de expandir su ideología extremista más allá de las fronteras de Francia y en toda Europa.
¿Por qué la Torre Eiffel era el principal objetivo?
El emblemático monumento es considerado un objetivo del terrorismo islámico. Tan solo en 1994 el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino había planificado estrellar un avión Airbus contra la Torre Eiffel en París.
Por lo tanto, la atracción de algunos menores por el terrorismo es un fenómeno creciente en los últimos años. En ese sentido, la Fiscalía Nacional Antiterrorista creó en mayo una sección específica para enfrentar ese problema. En 2022 se detuvo dos menores por sospechas de terrorismo, pero lamentablemente en 2023 el número subió a 15 y en 2024 a 18.