Mundo

Vladimír Putin reta a Zelenski a viajar a Moscú para una reunión directa: "Si está listo, que venga"

Vladimir Putin invita a Zelenski a Moscú para un encuentro, mientras Ucrania rechaza la oferta y recalca que al menos siete países, se ofrecen como anfitriones para la cumbre.

Putin desafía a Zelenski con una propuesta de reunión en Moscú. Foto: EFE/AFP
Putin desafía a Zelenski con una propuesta de reunión en Moscú. Foto: EFE/AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló este miércoles tras su aparición como invitado de honor junto a Kim Jong-un en el desfile militar en China y lanzó un dardo directo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al proponer que la reunión bilateral solicitada por Kiev se celebre en Moscú. "Si Zelenski está dispuesto a reunirse, que venga a Moscú y tendrá lugar", afirmó Putin en una rueda. Sus declaraciones fueron transmitidas en vivo por la televisión rusa.

Durante su intervención, Putin explicó que la idea de un encuentro entre ambos líderes también había sido planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Donald me pidió que organizara una reunión, si fuera posible. Respondí que sí, es posible", comentó el mandatario ruso, quien destacó que nunca descartó la posibilidad de dialogar con Zelenski, aunque reconoció tener dudas sobre si dicho acercamiento tendría "algún sentido" en las actuales circunstancias del conflicto.

PUEDES VER: Homofobia en Burkina Faso: prohíben relaciones homosexuales y amenaza con cárcel de hasta 5 años a la comunidad LGTB

lr.pe

Moscú o nada: Putin pone a Zelenski contra las cuerdas

Putin reiteró que la puerta a un encuentro sigue abierta, pero dejó claro que, si el proceso diplomático no avanza, Rusia continuará su ofensiva en Ucrania "por medios militares". El líder ruso también indicó que percibe "cierta luz al final del túnel", gracias a los esfuerzos diplomáticos de Washington, lo que a su juicio abre la posibilidad de explorar una solución política al conflicto.

El presidente de Rusia defendió que su disposición a recibir a Zelenski en Moscú responde a una solicitud de mediación por parte de Estados Unidos, aunque evitó cualquier concesión que implique modificar su postura sobre la invasión iniciada en febrero de 2022. Según Putin, la propuesta de celebrar la reunión en la capital rusa representaría una vía de diálogo directa, sin intermediarios, pero con las limitaciones que impone la fuerza con la que actúa el Kremlin.

PUEDES VER: Estados Unidos frena acuerdo diplomático con el Gobierno de Milei, que buscaba permitir la entrada de argentinos sin visa

lr.pe

El Kremlin invita, Kiev responde: "inceptable"

La respuesta desde Kiev fue rápida y firme. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó de "inaceptable" la invitación de Putin y recordó que existen varias alternativas serias planteadas por la comunidad internacional. Según Sybiha, actualmente hay al menos siete países dispuestos a ser anfitriones de una cumbre entre los dos mandatarios, entre ellos Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres naciones del Golfo.

El canciller ucraniano subrayó que Zelenski está dispuesto a reunirse en cualquiera de esos lugares, en cualquier momento, siempre que se den las condiciones adecuadas para avanzar hacia el fin de la guerra. "A pesar de esto, Putin sigue proponiendo alternativas que sabe que son inaceptables", afirmó Sybiha, quien advirtió que solo un incremento de la presión internacional sobre Rusia podría hacer que Putin "tome en serio" el proceso de paz promovido por Estados Unidos.

