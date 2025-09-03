HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Petro duda de veracidad de ataque de EE.UU. a barco venezolano con droga y asegura que de ser verdad “es un asesinato”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó de "asesinato" la reciente operación militar de EE.UU. en el Caribe, que dejó 11 muertes de presuntos "narcoterroristas" del Tren de Aragua.

Petro dijo que “es un asesinato” el ataque contra un barco venezolano por parte de EEUU.
Petro dijo que “es un asesinato” el ataque contra un barco venezolano por parte de EEUU. | Andina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un "asesinato" la reciente operación militar de Estados Unidos en el mar Caribe, en la que una embarcación venezolana que fue atacada, lo que dejó la muerte de 11 presuntos “narcoterroristas” del Tren de Aragua.

Asimismo, Petro puso en duda la veracidad de esta acción y cuestionó el uso de fuerza letal en operativos antidroga. Su postura ha reavivado el debate en América Latina sobre los límites legales y éticos del uso de la fuerza militar en la lucha contra el crimen organizado.

PUEDES VER: Petro rechaza envío de buques militares de EEUU a Venezuela: “No debemos alegrarnos con una invasión extranjera”

lr.pe

"Los que transportan drogas no son los grandes narcos", afirma Petro

El presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de replantear la política antidrogas y subrayó que en Colombia, desde hace años, se detiene a las personas que transportan estupefacientes sin recurrir al uso de la fuerza letal.

Según explicó el mandatario, "los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

PUEDES VER: Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

lr.pe

Estados Unidos atacó a barco venezolano que transportaba drogas en el sur del Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes 2 de septiembre que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación que navegaba por el sur del mar Caribe, cargada con drogas provenientes de Venezuela. El operativo dejó un saldo de 11 personas fallecidas y, según las autoridades, el blanco habría sido un barco asociado al grupo criminal conocido como Tren de Aragua.

"Tenemos un montón de drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y estas venían de allá", declaró el mandatario desde la Casa Blanca. En adición a los detalles del ataque ocurrido cerca de las costas venezolanas, Trump indicó que "destruyeron literalmente una lancha que transportaba drogas. Había una gran cantidad de estupefacientes a bordo. Lo verán y lo leerán: acaba de ocurrir".

La Casa Blanca respaldó la semana pasada la operación militar, la cual forma parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. Según se informó, esta acción incluyó el despliegue de destructores, un crucero con capacidad de lanzar misiles y un submarino nuclear de ataque rápido. Además, el la administración de Trump aseguró que cuenta con el apoyo de varios países de América Latina.

PUEDES VER: EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

lr.pe

Petro señala que agresión contra Venezuela podría convertir a Colombia, Ecuador y Panamá en una nueva Siria

Gustavo Petro advirtió, el último lunes a través de su cuenta oficial en X, sobre las graves consecuencias que podría tener una intervención armada en Venezuela. Según el mandatario, un conflicto de ese tipo afectaría a toda la región grancolombiana y podría derivar en una situación tan crítica como las guerras vividas en Siria o Irak, donde grupos violentos tomaron el control de territorios y desestabilizaron a los Estados, lo que debilitó su capacidad para garantizar la paz social.

Frente a este escenario, Petro hizo un llamado a los países vecinos, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, para que actúen con soberanía y sin depender de intereses extranjeros. En su mensaje, insistió en la necesidad de una cooperación regional justa y equilibrada en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que se trata de un problema global que debe abordarse en condiciones de igualdad, no de sumisión.

Notas relacionadas
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Este video no muestra enfrentamiento entre soldados peruanos y nativos colombianos en la Isla Chinería

Este video no muestra enfrentamiento entre soldados peruanos y nativos colombianos en la Isla Chinería

LEER MÁS
Petro advierte que una agresión contra Venezuela podría convertir a Colombia, Ecuador y Panamá en una nueva Siria o Irak

Petro advierte que una agresión contra Venezuela podría convertir a Colombia, Ecuador y Panamá en una nueva Siria o Irak

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

LEER MÁS
Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

LEER MÁS
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Chicharrón o anticucho?, por Maritza Espinoza

Cuando las mujeres hacen,por Beatriz Rodríguez Satizábal

Construir sobre ruinas, por César Azabache Caracciolo

Mundo

Estados Unidos hunde barco de Venezuela HOY EN VIVO: Donald Trump confirma muerte de 11 narcoterroristas

Dólar BCV y paralelo hoy 3 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 3 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota