Petro dijo que “es un asesinato” el ataque contra un barco venezolano por parte de EEUU. | Andina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un "asesinato" la reciente operación militar de Estados Unidos en el mar Caribe, en la que una embarcación venezolana que fue atacada, lo que dejó la muerte de 11 presuntos “narcoterroristas” del Tren de Aragua.

Asimismo, Petro puso en duda la veracidad de esta acción y cuestionó el uso de fuerza letal en operativos antidroga. Su postura ha reavivado el debate en América Latina sobre los límites legales y éticos del uso de la fuerza militar en la lucha contra el crimen organizado.

"Los que transportan drogas no son los grandes narcos", afirma Petro

El presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de replantear la política antidrogas y subrayó que en Colombia, desde hace años, se detiene a las personas que transportan estupefacientes sin recurrir al uso de la fuerza letal.

Según explicó el mandatario, "los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

Estados Unidos atacó a barco venezolano que transportaba drogas en el sur del Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes 2 de septiembre que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación que navegaba por el sur del mar Caribe, cargada con drogas provenientes de Venezuela. El operativo dejó un saldo de 11 personas fallecidas y, según las autoridades, el blanco habría sido un barco asociado al grupo criminal conocido como Tren de Aragua.

"Tenemos un montón de drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y estas venían de allá", declaró el mandatario desde la Casa Blanca. En adición a los detalles del ataque ocurrido cerca de las costas venezolanas, Trump indicó que "destruyeron literalmente una lancha que transportaba drogas. Había una gran cantidad de estupefacientes a bordo. Lo verán y lo leerán: acaba de ocurrir".

La Casa Blanca respaldó la semana pasada la operación militar, la cual forma parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. Según se informó, esta acción incluyó el despliegue de destructores, un crucero con capacidad de lanzar misiles y un submarino nuclear de ataque rápido. Además, el la administración de Trump aseguró que cuenta con el apoyo de varios países de América Latina.

Petro señala que agresión contra Venezuela podría convertir a Colombia, Ecuador y Panamá en una nueva Siria

Gustavo Petro advirtió, el último lunes a través de su cuenta oficial en X, sobre las graves consecuencias que podría tener una intervención armada en Venezuela. Según el mandatario, un conflicto de ese tipo afectaría a toda la región grancolombiana y podría derivar en una situación tan crítica como las guerras vividas en Siria o Irak, donde grupos violentos tomaron el control de territorios y desestabilizaron a los Estados, lo que debilitó su capacidad para garantizar la paz social.

Frente a este escenario, Petro hizo un llamado a los países vecinos, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, para que actúen con soberanía y sin depender de intereses extranjeros. En su mensaje, insistió en la necesidad de una cooperación regional justa y equilibrada en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que se trata de un problema global que debe abordarse en condiciones de igualdad, no de sumisión.