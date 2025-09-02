Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela
El senador estadounidense Marco Rubio afirmó que el ataque letal llevado a cabo por EE. UU. en el sur del Caribe tuvo como objetivo una embarcación operada por una organización catalogada como narcoterrorista por las autoridades del país.
Estados Unidos mantiene a su flota en el Caribe. | EFE
Estados Unidos, mediante confirmación de su gobierno, confirmó que llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe a un barco con drogas que partió desde Venezuela. Según el funcionario Marco Rubio, dicha embarcación era operada por una organización narcoterrorista designada.
Información en desarrollo