Mundo

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio afirmó que el ataque letal llevado a cabo por EE. UU. en el sur del Caribe tuvo como objetivo una embarcación operada por una organización catalogada como narcoterrorista por las autoridades del país.

Estados Unidos mantiene a su flota en el Caribe.
Estados Unidos mantiene a su flota en el Caribe.

Estados Unidos, mediante confirmación de su gobierno, confirmó que llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe a un barco con drogas que partió desde Venezuela. Según el funcionario Marco Rubio, dicha embarcación era operada por una organización narcoterrorista designada.

Información en desarrollo

