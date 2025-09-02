Este video no muestra enfrentamiento entre soldados peruanos y nativos colombianos en la Isla Chinería

LO IMPORTANTE:

El video presenta un enfrentamiento entre cocaleros ilegales y efectivos del grupo Corah.

Video fue publicado por primera el 2016 en la plataforma de YouTube.

El grupo Corah es una organización del Ministerio del Interior que busca combatir el tráfico ilícito de drogas en el Alto Huallaga.

Es un intento de nativos colombianos por invadir territorio peruano en la isla Santa Rosa.

Es un enfrentamiento de la comunidad de Ticuna contra efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El 5 de agosto de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó por su cuenta oficial de X (antes Twitter), que el gobierno peruano ha copado la isla Santa Rosa de manera ilícita, apropiándose de un territorio accediendo a la creación de un municipio. Ante ello, el gobierno peruano reiteró la defensa de su soberanía sobre la zona de Chinería con aval de los ciudadanos que residen en la localidad. Desde aquel momento, las tensiones diplomáticas entre ambos países se agravaron mucho más de lo que estaba años antes. Ahora se está a la espera de una mesa de trabajo para el 21 de septiembre, con el fin de renegociar las fronteras territoriales en la región del Amazonas, también compartida con Brasil.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra nativos colombianos que intentan ingresar a territorio peruano a través de uno de sus afluentes en el río Amazonas. No obstante, la grabación es antigua y ha sido descontextualizada.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo con más interacciones se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 1.500 millones de visualizaciones, 20.800 reacciones, 449 comentarios y fue republicado 1.300 veces por distintas plataformas y redes sociales.

Video corresponde a enfrentamiento interno del 2016

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del video viralizado, encontramos que anteriormente fue publicado el 2016 por un usuario de YouTube, quien describe que corresponde a un enfrentamiento entre el Proyecto Especial Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (Corah) contra un grupo de cocaleros ilegales que intentaban defender un cultivo.

Según el portal del gobierno, el Proyecto Especial Corah busca reducir el espacio cocalero ilegal en el territorio peruano, con el fin de evitar la producción de tráfico ilícito de drogas y contribuir a la inclusión social, protegiendo a la niñez y la juventud de los estupefacientes. El grupo especial pertenece a un órgano independiente del Ministerio del Interior, que también apoya en operativos para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Coordina además con la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y con la Embajada de los Estados Unidos de América.

Video fue publicado el 22 de mayo de 2016. Foto: captura de pantalla

En ese contexto, también encontramos que este mismo video ha sido utilizado para presentar una falsa noticia sobre un ficticio enfrentamiento entre ciudadanos nativos de la comunidad de Ticuna y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre un supuesto proyecto ejecutado.

Con base de varios reportes periodísticos (1 y 2), el proyecto especial Corah ha cobrado una presencia importante en la zona, tanto por su misión como también los riesgos que este trabajo expone. El 12 de abril de 2019, en Puno, dos trabajadores del Corah fueron asesinados tras un cruento enfrentamiento armado en el poblado de San Gabán tras intentar instalar un puesto avanzado policial. Jaima Antezana, especialista en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico, alertó en su momento que desde el 2016 hasta el 2017, el poblado puneño aumentó sus hectáreas de coca de 198 a 1.296.

Conclusión

El video del viral corresponde a un enfrentamiento entre efectivos del grupo Corah y cocaleros ilegales en la zona del Alto Huallaga, no un intento de nativos colombiano por ingresar ilícitamente a territorio peruano, tampoco es un ataque de los ciudadanos de la comunidad de Ticuna contra efectivos de la PNP. Este bulo se propaga en medio de la tensión fronteriza entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

