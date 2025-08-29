HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Turquía ha cerrado su espacio aéreo y marítimo a Israel tras el conflicto en Gaza, donde han fallecido 63.000 palestinos desde octubre de 2023. Esta medida incluye la suspensión de relaciones bilaterales.

Turquía termino las relaciones bilaterales con Israel. Foto: AP
Turquía termino las relaciones bilaterales con Israel. Foto: AP

El gobierno de Turquía anunció el cierre del espacio aéreo y marítimo a Israel por la ofensiva y conflictos ocurridos en la Franja de Gaza, que ha resultado en la muerte de 63.000 palestinos desde octubre de 2023. Esto se da después de confirmar la suspensión de las relaciones bilaterales.

Además, se ha impedido la entrada de buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel en puertos turcos. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, calificó las acciones de Israel como "terrorismo de Estado" y advirtió que podrían desestabilizar toda la región. En una sesión extraordinaria del Parlamento turco sobre Gaza en Ankara, Fidan subrayó que Turquía ha adoptado "numerosas medidas diplomáticas, legales y comerciales" contra las autoridades israelíes, destacando que "ningún otro país en el mundo ha implementado más sanciones que Turquía.

PUEDES VER: El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

lr.pe

¿Qué produce la decisión de Turquía en Israel?

Esta medida se toma más de un año después de que Turquía anunciara la suspensión de sus relaciones comerciales bilaterales con Israel. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, conscientes de que podrían tener repercusiones importantes para la seguridad y la diplomacia en Oriente Medio. La postura de Turquía podría alterar las dinámicas regionales y afectar las relaciones internacionales, particularmente en términos de cooperación en seguridad y comercio.

El cierre del espacio aéreo y marítimo se suma a un conjunto de medidas diplomáticas previas, que incluyen sanciones comerciales y declaraciones públicas, como respuesta a lo que Turquía considera violaciones del derecho internacional y ataques indiscriminados contra civiles en Gaza. La situación mantiene en alerta a la Unión Europea y a Naciones Unidas, que instan al diálogo y a la contención de la violencia en la región.

Hamás agradece la decisión de Turquía

Tras las declaraciones del ministro de Exteriores turco, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) expresó su agradecimiento por la "postura de apoyo de Turquía hacia el pueblo palestino" y instó a otros países a adoptar medidas similares para presionar a las autoridades israelíes a cesar su ofensiva en Gaza, según un comunicado citado por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

