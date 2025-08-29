El régimen de Maduro considera que la presencia de un submarino nuclear estadounidense constituye una violación del Tratado de Tlatelolco y afecta la paz en América Latina. Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolás Maduro elevó este jueves una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), alertando sobre lo que calificó como un “nivel de amenaza sin precedentes” por parte de Estados Unidos tras el despliegue de fuerzas militares en el Caribe. En una carta dirigida al secretario general, António Guterres, el Gobierno venezolano pidió que la comunidad internacional exhorte a Washington a detener estas acciones y a respetar la soberanía y la integridad territorial del país.

La representación diplomática venezolana en la ONU entregó una comunicación oficial en la que expone su rechazo a lo que considera un hostigamiento sistemático por parte de Estados Unidos. Según detalló el canciller Yván Gil, esta nueva escalada se suma a una serie de medidas de presión, como sanciones económicas, campañas de descrédito y el desconocimiento de las instituciones legítimas del Estado venezolano.

Venezuela denuncia amenaza nuclear de EE. UU. en el Caribe

El Gobierno de Venezuela advirtió que la presencia de un submarino nuclear estadounidense en el Caribe constituye una violación al Tratado de Tlatelolco, que garantiza la desnuclearización de América Latina, además de infringir la Carta de Naciones Unidas. Según Caracas, esta acción “erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación” y pone en riesgo la paz y la seguridad hemisférica.

En una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la ONU, Venezuela exigió que asuma sus competencias y exhorte a Washington a detener lo que calificó como “acciones hostiles”. Asimismo, aseguró que el país no aceptará la imposición de la fuerza ni la vulneración de sus derechos, reivindicando su “vocación de paz” pero advirtiendo que los pueblos no tolerarán la inacción internacional ante “una amenaza de tal magnitud”.

María Corina Machado: “La neutralidad ya no es opción frente a Maduro”

La líder opositora venezolana Maria Corina Machado instó a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos de la región a definir una postura clara frente al régimen de Nicolás Maduro. En entrevista con VOZ News, advirtió que la historia será “implacable” con quienes respalden al chavismo o pretendan mantenerse indiferentes ante la crisis.

Sus declaraciones coincidieron con el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe para frenar las operaciones del Cartel de los Soles. Machado aseguró que dentro de los cuarteles se respira un creciente malestar, que se extiende a los hogares de los militares, donde familiares cuestionan la lealtad hacia Maduro. Afirmó que el régimen perdió el apoyo popular y que la transición en Venezuela ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad en marcha.