Yakarta, la capital de Indonesia, se convirtió en escenario de enfrentamientos el último jueves 28 de agosto, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente a la sede de la Policía en rechazo a los incrementos salariales aprobados para los diputados. La tensión se desató tras la muerte de un joven en una protesta previa, lo que avivó la indignación social.

Los choques, que se prolongaron por más de dos horas, dejaron daños en la infraestructura pública, así como un vehículo incendiado. Agentes antidisturbios respondieron con perdigones y gases lacrimógenos contra los sindicatos y estudiantes que arrojaban botellas y petardos al edificio policial, en una escalada de violencia que refleja el descontento ciudadano por su clase política.

Protestas masivas por aumento salarial de diputados

Las protestas en Indonesia estallaron tras conocerse que los 580 diputados recibirán un aumento salarial del 33%, lo que eleva sus ingresos a unos 14.000 dólares mensuales. La decisión, enmarcada en el nuevo presupuesto de la Cámara de Representantes, contrasta con la realidad de millones de indonesios que apenas ganan el 3 % de esa cifra en un mes de trabajo.

La indignación ciudadana se trasladó rápidamente a las calles de Yakarta y otras ciudades, donde miles de manifestantes exigieron la disolución del Parlamento conformado en 2024. Las críticas también se han multiplicado en redes sociales, donde la medida es vista como un abuso en medio de la creciente desigualdad económica que atraviesa el país.

Repartidor muere atropellado por vehículo policial en medio de protestas en Yakarta

Affan Kurniawan, un joven de 21 años que trabajaba como repartidor de comida, perdió la vida el jueves durante las protestas en Yakarta, luego de ser presuntamente embestido por un vehículo blindado de la policía. Según testigos, el auto de la Brigada Móvil aceleró hacia la multitud y golpeó al motociclista, provocando su caída; lejos de detenerse, el vehículo lo pasó por encima, causándole la muerte en el acto.

El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, lo que generó conmoción en el país y desató una ola de protestas contra las fuerzas de seguridad. Miles de personas acompañaron su entierro, incluidos motociclistas, activistas y políticos, mientras crecen los reclamos de justicia. La policía aún no ha dado una versión oficial que esclarezca lo ocurrido, pero el presidente Prabowo Subianto reconoció el exceso en el uso de la fuerza y expresó sus condolencias a la familia.

Exigen sensibilidad a diputados indonesios tras protestas

La Dirección Central de Muhammadiyah (PP) exhortó a las élites políticas y a los diputados de Indonesia a mostrar mayor sensibilidad ante el creciente malestar social por el aumento salarial en el Parlamento. Su presidente, Haedar Nashir, recordó que la ciudadanía espera líderes ejemplares y decisiones responsables que no hieran los sentimientos públicos.

Por su parte, el secretario de Estado, Prasetyo Hadi, pidió a las fuerzas del orden actuar con mayor cuidado en futuras operaciones y prestar especial atención a las víctimas. Por su parte, Raden Igun Wicaksono, presidente de la Asociación de Mototaxis de la Garda Indonesia Online, confirmó que entre los afectados había varios conductores y señaló que la víctima fallecida fue trasladada a un hospital de Yakarta.