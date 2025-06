Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río tiene una extensa y reconocida trayectoria periodística en Perú. Es también la conductora de Letras en el tiempo, un sintonizado programa de RPP dedicado a la difusión del libro y la lectura. Es del mismo modo literata de formación. Estos dos datos bastan y sobran para que no nos sorprenda que se haya animado a escribir un libro, sea este de ficción o no ficción. Hay en Patricia del Río una conexión con la lectura. Eso es evidente más allá de su decisión de haber incursionado en las parcelas literarias y en el periodismo.

A la fecha, Patricia del Río ha publicado dos libros infantiles: Desde la Luna (2024) y Pecas y Manchas (2024), y en este 2025 su primera novela: Jauría (Tusquets). Esta es una novela corta, en donde una mujer andina pasa revista a los años de la violencia terrorista en Perú de los años 80 y 90 del siglo pasado, y lo hace mediante la presencia de 10 perros, cada cual abriendo un capítulo: Constante, Trueno, Choco, Sargento, Amoroso, Ñaui, Luna, Urpi, Bigote y Jauría (Carachita). En este sentido, sí sorprende que esta primera novela de la escritora haya sido sobre un tópico del que cada vez se está hablando menos, quizá como señal de los tiempos que corren, en donde las tragedias se olvidan al día siguiente de ocurridas. Patricia del Río, además, se sumerge en la sensibilidad de una mujer andina que lo ha perdido todo y espera solo la muerte. Esta es una novela que gusta a los lectores, irrita a cierta crítica y ha hecho parar la oreja a los especialistas. Lo cierto es que Patricia del Río ha vuelto a poner en la discusión pública este tema. Sobre Jauría y sus efectos va esta entrevista de La República.

-El tema los años del terrorismo no está agotado, pero ya no se habla mucho de él.

Carlos Iván Degregori decía que lo que ocurrió acá fue polpotiano. Hubo una crueldad y una violencia totalmente desproporcionada. Las tragedias de la humanidad no se agotan. Pensemos en cuánto se ha ficcionado sobre el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y el tema no se agota. Y sobre lo que ha ocurrido en Perú, pregúntale a un peruano promedio cuántas novelas has leído sobre el drama de la violencia terrorista y te aseguro que te dirán una o dos como mucho. En regiones se ha escrito mucho sobre esto, pero no se ha visibilizado lo suficiente.

-La gente parece estar en otra y los autores de ficción prefieren contar otras cosas.

Mucha gente hoy en Perú no quiere enfrentar este tema. Creo que la ficción es la forma más amable para que la gente baje un poco las resistencias y se atreva a meterse en un tema que cuando se lo cuentas, desde el punto de vista de un uso de la memoria o desde el punto de vista de un testimonio que es real, que no tiene nada de ficción, cuesta mucho más digerir.

-Has contado que la escultura de Rosalía Tineo, en donde vemos a una mujer con la mano extendida y rodeada de perros, fue lo que te inspiró.

Me llamó la atención porque era una pieza más nostálgica, más triste, no era una pieza que reflejara violencia a primera vista. Entonces, le pregunté qué era, por qué estaba ahí, qué significaba. Y Rosalía me explicó que en la época de la violencia terrorista era común que los pueblos, determinados pueblos de Ayacucho, se quedaran totalmente desolados. Solo se quedaban las ancianas porque ya no querían empezar su vida en otro lugar, sentían que no tenían fuerzas para salir de ahí, o estaban esperando a que apareciera un hijo o un marido desaparecido, y que era normal encontrar pueblos donde había una o dos ancianas rodeadas de perros. Me pareció una imagen muy poderosa.

-Todos hemos sido tocados por el terrorismo.

Pero no de la misma manera. No sé lo que es tener parientes desaparecidos ni haber estado en una estructura tan fuerte como la que se tuvo en Ayacucho.

-Pudiste escribir de cualquier tema. Eres un personaje público. ¿Hubo una necesidad moral para escribir esta novela?

Cuando tenía el tema en la cabeza, volví a escuchar los testimonios de La Comisión de la Verdad. En los 2000, se empezaron a transmitir en vivo. Los volví a escuchar y me causó mucho dolor. Lo hice en un contexto en el que nos estamos empapando de cinismo, de negación de la realidad, de no querer escuchar el dolor del otro y de usar el poder en beneficio propio.

-En estos tiempos olvidamos rápido las catástrofes.

Han pasado más de 20 años desde la primera vez que se escucharon estos testimonios y la cosa está peor. Hoy día hay más resistencia a escuchar sobre esto que hace 20 años. Yo estoy muy agobiada, sobrepasada por lo que está pasando en Perú y en el mundo en términos de compasión por el otro, en términos de empatía, en términos de afinidad. Lo que pasa en Israel y Palestina, lo que pasa en Perú, en donde mueren 13 personas de la noche a la mañana y la vida continúa. Si no hubiera vuelto a escuchar esos testimonios tal vez no me hubiera animado a escribir esta novela.

-En Jauría asumes una voz andina.

Lo hice con mucho respeto. Yo soy lingüista, es mi primera profesión. No tuve temor porque conozco los rasgos del castellano andino. El reto era no caricaturizar, debía crear un lenguaje que te remita a ese castellano andino y que no sea una copia ni tampoco una estigmatización.

Patricia del Río con Lola, Blanca y Muñeca. Foto: John Reyes.

-Jauría es también una crítica al racismo. Si hacemos un repaso a las tragedias nacionales, desde la época del caucho, los miles de muertos en los años del terrorismo, la matanza de 50 peruanos hace unos años, como que hay una línea indiscutible: son peruanos del interior.

Así es. En una época, el tener DNI ayacuchano era sinónimo de terrorista. La gente del interior estuvo en medio de un fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas armadas, fue gente atacada por su origen. 20 años después vuelve a ser un problema ser ayacuchano, porque sales a marchar y te vuelven a matar. La violencia estructural regresa al mismo lugar a matar a los mismos. No hemos arreglado nada.

-Jauría no está contaminada por la ideología. A todos les cae por igual.

Como escritora, tengo claro que no me toca estar juzgando. Lo que quería era mostrar y el lector sacará sus propias conclusiones. Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas. Se les habría reparado, se habría encontrado a los culpables, estarían presos. También está el desprecio por quienes pelearon una guerra y me refiero a los militares, a los que no se les indemnizó cuando regresaron sin un brazo, sin una pierna, a los que los han tenido mendigando pensiones para sus familias, porque también muchos de los que pelearon la guerra, la mayoría, pertenecían al mismo sector desfavorecido que los que estaban involucrados en ella.

-¿Has aprovechado tu posicionamiento mediático para escribir de este tema y se discuta?

Yo escribí lo que me nació. Cuando tuve la oferta para publicarlo, pensé que hago yo escribiendo sobre la violencia política. Me van a salir con que soy una caviar, que soy una terruca. O sea, mi posicionamiento me jugó en contra en un primer momento. A mí la derecha no me quiere nada. Pero este es el texto que hice, esta es la literatura que he hecho y la voy a publicar. Si esto genera división, consenso, llama la atención, ya es algo que escapa a mi labor como escritora. Me puse en el plano bien de escritora y bien poco de periodista y simplemente decidí publicar el texto. Curiosamente, desde los sectores más conservadores, desde los que no me quieren nada, los que odian el LUM, por ejemplo, he recibido muchas mejores críticas y muy buen feedback contra lo que esperaba. Creo que el libro sensibiliza lo suficiente.