Giorgia Meloni, premier de Italia, no dijo que Israel "perdió la humanidad" en Gaza

Deshumanización. El domingo 10 de agosto de 2025, Benjamin Netanyahu, desde el palacio de su premierato en Beit Aghion en el centro de Jerusalén, comunicó a la prensa su nuevo plan militar para acabar la guerra en Gaza de una vez por todas: ocuparla y arrasar todo lo que comprometa al grupo terrorista Hamás. No obstante, como es de conocimiento público, las decisiones del gobierno de Israel sobre los gazatíes violaron de distintas formas los derechos humanos y el valor de la vida, como la presunta utilización de la hambruna como arma y la cosificación del conflicto por redes que manipula la imagen de las soldados israelíes.

Tras la declaración del plan militar del investigado por corrupción y actual premier israelí, Benjamin Netanyahu, se ha viralizado por redes sociales que Giorgia Meloni, su homóloga en el gobierno de Italia, declaró que el Estado de Israel "ha perdido la humanidad", sin indicar donde ni cuando. Sin embargo, el mensaje real es todo lo contrario.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla

Las publicaciones desinformativas son acompañadas de una foto individual y diferente de Meloni y Netanyahu en posturas serias. Varias llevan en su descripción lo siguiente: "Última hora: la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dice que el gobierno israelí ha "perdido la humanidad en Gaza".

Hasta la publicación de esta verificación, se encontraron posteos viralizados en Facebook y X, siendo este el último el que contiene el más popular, que logró alcanzar 2.200.000 visualizaciones, 24.000 'me gustas', 3.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 631 comentarios. También, al unísono, se informó la muerte de más de 18 palestinos a causa de un bombardeo que afectó a una casa que fue habitada por 35 personas. Ellos se suman a los más de 61.000 fallecidos en Gaza por el conflicto.

Giorgia Meloni no dijo que Israel está deshumanizado, pero sí su ministro de Defensa

Realizamos una búsqueda inversa de palabras clave como "giorgia + meloni + israel + perdio + la + humanidad + 2025 + prensa", pero no encontramos nota alguna que especifique la supuesta declaración. Sin embargo, sí encontramos que Meloni se refirió al plan militar de Israel como preocupante ante una mayor escalada militar.

"(Meloni) reiteró la necesidad de poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada (...). Hamás debe de liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de Gaza", comunicó el presidente del Estado palestino, Mahmud Abás, tras una llamada con Giorgia Meloni.

Publicaciones de los medios Demócrata y DW sobre las declaraciones de las autoridades italianas. Foto: capturas de pantalla

No obstante, encontramos el personaje político que realmente comunicó calificó de deshumanizado a Israel. Se trata del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, quien al informarse de las pretensiones de Netanyahu, declaró para la prensa estar preocupado por el destino de los palestinos en Gaza ante un Israel "que perdió la razón y la humanidad".

"Siempre se debe distinguir entre gobiernos, estados y pueblos, así como entre religiones que profesan. Esto aplica a Netanyahu y a Putin, cuyos métodos se han vuelto peligrosamente similares", manifestó Crosetto a la prensa el 11 de agosto. También advirtió de una posible catástrofe humanitaria si no se logra que "Netanyahu piense con claridad".

Pese a la posición de ambos de estar a favor de Palestina, los mandatarios italianos señalaron que reconocer el estado de Palestina sería "una provocación política, "un error", en el contexto del reconocimiento que hizo el presidente de Francia al estado , Emmanuel Macron. Ambos mandatarios son parte del partido de derecha conservadora Hermanos de Italia, del cual Georgia Meloni es presidenta y fundadora.

Conclusión

No, la premier Giorgia Meloni no calificó al Estado de Israel como inhumano, fue el ministro de Defensa, Guido Crosetti, quien en una conferencia de prensa mostró su preocupación por el futuro de los ciudadanos palestinos, pero se refirió que reconocer el Estado de Palestina es una provocación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

