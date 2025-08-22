La Organización de las Naciones Unidos (ONU) confirmó el viernes que Gaza se enfrenta oficiante a una hambruna. De acuerdo con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo especializado en el tema, al menos 500.000 personas se encuentran en condiciones “catastróficas”. El anuncio coincide con la intensificación de las amenazas de Israel, que advirtió sobre una ofensiva para “destruir” la ciudad más grande del enclave palestino.

La declaración llega tras múltiples advertencias de agencias humanitarias que habían denunciado que el bloqueo de suministros, la destrucción de infraestructura y los constantes bombardeos han reducido al mínimo las posibilidades de las personas de acceder a alimentos y agua potable. Según la ONU, la hambruna afecta actualmente a la gobernación de Gaza y, de no revertirse la situación, se extenderá en las próximas semanas a las regiones de Deir al Balah y Jan Yunis, con previsiones críticas hacia finales de septiembre.

En cifras: así se vive la hambruna en Gaza

El último informe de la CIF, avalado por organismos como la FAO, la OMS, el PMA y UNICEF, confirma que Gaza atraviesa la primera hambruna registrada en Medio Oriente. Según los datos, a finales de septiembre más de 640.000 personas estarán en Fase 5 (catastrófica) de inseguridad alimentaria, el nivel más alto posible. Además, 1,14 millones se encuentran en Fase 4 (emergencia) y otras 396.000 en Fase 3 (crisis).

La crisis golpea con más dureza a los niños y mujeres. En julio, más de 12.000 menores padecían desnutrición aguda, la cifra más alta jamás registrada, seis veces mayor que a inicios de año. De ellos, uno de cada cuatro sufre la forma más grave, con riesgo inminente de muerte. El número de niños en riesgo de morir de inanición para 2026 se ha triplicado, al igual que el de mujeres embarazadas y lactantes expuestas a niveles críticos de malnutrición.

El colapso del sistema de salud, el daño a 98% de las tierras de cultivo, el desplazamiento masivo y la interrupción del acceso a agua, alimentos y asistencia médica han agravado el desastre. Pese a que la entrada de ayuda aumentó ligeramente desde julio, sigue siendo insuficiente e inconstante. Naciones Unidas advierte que sin un acceso sostenido y seguro, la hambruna seguirá extendiéndose.

“El hambre y la malnutrición se cobran vidas todos los días. El acceso a los alimentos no es un privilegio: es un derecho humano básico”, advirtió el director de la FAO, QU Dongyu, mientras la directora de UNICEF, Catherine Russell, alertó que la hambruna “ya es una cruda realidad para los niños de Gaza” y que sin un acceso pleno “seguirán muriendo bebés al borde de la inanición”.

Sin pruebas, Israel niega que haya hambruna en Gaza

El gobierno israelí criticó al Comité Internacional de Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), al que acusó de haber publicado un informe “fabricado a la medida” de la campaña de Hamás. Según la Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), el organismo modificó sus propios estándares al reducir el umbral de análisis del 30% al 15% e ignorar la tasa de mortalidad, con el objetivo de “generar acusaciones falsas” contra el Estado hebreo.

A pesar de los múltiples registros audiovisuales y denuncias recogidas por medios internacionales, Tel Aviv sostiene que en Gaza no existe hambruna y que, por el contrario, en las últimas semanas se ha registrado una afluencia masiva de ayuda humanitaria. De acuerdo con datos de COGAT, desde el inicio del conflicto han ingresado más de 100.000 camiones con alimentos y medicinas, se lanzaron más de 2.300 paquetes desde el aire y se distribuyeron más de 2,2 millones de raciones entre las familias gazatíes.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también arremetió contra el IPC, al cual acusó de anunciar una "mentira descarada". "Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna", aseguró el mandatario.

Israel intensifica su ofensiva en Gaza mientras Hamás acepta propuesta de tregua de 60 días

La guerra en Gaza entró en una nueva fase crítica tras la decisión de Israel de movilizar a 60.000 reservistas con el objetivo de preparar una operación para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino. El Ministerio de Defensa israelí confirmó la medida a comienzos de la semana, en medio de crecientes presiones internacionales para frenar la escalada.

De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza, al menos 46 personas murieron este viernes por ataques y disparos israelíes, más de la mitad en la propia Ciudad de Gaza. “Los bombardeos no han cesado desde esta mañana (...) pero no sabemos adónde ir. Estamos muriendo”, relató Umm Mohammed Nasr, madre de cuatro hijos, en declaraciones recogidas por la AFP. Sin embargo, las cifras no pudieron ser verificadas de forma independiente debido a las restricciones impuestas por Israel a los medios y la dificultad de acceso al terreno.

Mientras tanto, Hamás anunció haber aceptado un proyecto de acuerdo que contempla una tregua de 60 días. Según fuentes palestinas, el plan prevé la liberación gradual de los 49 rehenes que permanecen en Gaza —27 de ellos declarados muertos por el ejército israelí— a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos. No obstante, el gobierno israelí insiste en que cualquier pacto debe incluir la liberación simultánea de todos los cautivos.

El conflicto se mantiene en niveles de violencia alarmantes. El ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Desde entonces, las represalias israelíes han provocado la muerte de 62.192 personas en Gaza, también en su mayoría civiles, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud gazatí, considerados fiables por la ONU.