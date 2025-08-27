HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India como represalia a la compra de petróleo ruso

Donald Trump impuso un arancel del 50% sobre productos indios, que entraron en vigencia este miércoles a la media noche como respuesta a la compra de petróleo ruso.

Nueva Delhi reforzó sus lazos con Rusia y calificó las medidas impuestas por Trump como “injustas". Foto: Prensa Latina
Nueva Delhi reforzó sus lazos con Rusia y calificó las medidas impuestas por Trump como “injustas". Foto: Prensa Latina

El presidente, Donald Trump, impuso un gravamen del 50% a todos los productos indios, como represalia a la compra de petróleo ruso, esta sería uno de los impuestos más altos en Asia. Esta medida podría generar peligro en las relaciones comerciales entre ambas naciones y elevar los precios para consumidores estadounidenses.

Esta decisión busca sancionar a Nueva Delhi por el petróleo ruso, que, según la Casa Blanca, está financiando la guerra entre de Rusia en Ucrania.

PUEDES VER: "Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

¿Qué traerá las medidas de Estados Unidos a India?

La reciente modificación en el esquema arancelario posiciona a India entre los países con mayores restricciones comerciales frente a Estados Unidos desde la reinstauración de Donald Trump en la Casa Blanca, en enero.

Aunque se han preservado ciertas exenciones en sectores estratégicos como los productos farmacéuticos, los semiconductores y los teléfonos inteligentes, industrias como la textil, los mariscos y la joyería han comenzado a sentir un impacto negativo. Diversos exportadores de estos rubros han reportado cancelaciones de pedidos por parte de compradores estadounidenses, lo que ha derivado en una pérdida de competitividad frente a naciones como Bangladesh y Vietnam.

¿Qué dijo India sobre las nuevas medidas?

Nueva Delhi reforzó sus lazos con Rusia y calificó las medidas impuestas por Trump como “injustas, injustificadas y poco razonables”. El primer ministro Narendra Modi anunció acciones destinadas a mitigar los efectos de las nuevas barreras comerciales, entre ellas la reducción de impuestos internos. Además, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del modelo de autosuficiencia económica del país.

"Se trata de un golpe estratégico que amenaza la posición que India ha mantenido durante mucho tiempo en los mercados estadounidenses intensivos", advierte Ajau Srivastava, fundador del grupo de expertos Global Trade Research Initiative.

Pese a la negativa de India, el gobierno de Trump continuó con las medidas. Su asesor comercial, Peter Navarro criticó duramente a India que "no conoce su papel en el derramamiento de sangre".

¿Cuál es la relación entre India y Estados Unidos?

El déficit comercial entre Estados Unidos e India ha crecido notablemente en la última década, impulsado por un aumento en el intercambio de bienes entre ambos países, que casi se ha duplicado. En 2024, las importaciones de Estados Unidos desde India alcanzaron los 87.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses a India sumaron alrededor de 42.000 millones, según datos del Departamento de Comercio.

A medida que Donald Trump aumentó los aranceles a China durante su primer mandato y a principios de este año, las empresas estadounidenses buscaron alternativas para sus cadenas de suministro, favoreciendo a India como un nuevo centro de producción.

