La custodia de Jair Bolsonaro vuelve al centro del debate judicial en Brasil. La Policía Federal solicitó al magistrado Alexandre de Moraes que se autorice la presencia de agentes dentro de la vivienda del expresidente, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el mes pasado.

Este pedido se emitió después de que De Moraes ordenara reforzar la vigilancia en los alrededores del domicilio, tras hallarse en un teléfono incautado un borrador de solicitud de asilo dirigido a Argentina. Para las autoridades, esto representa un posible “riesgo de fuga”. La Policía también advirtió que la tobillera electrónica que lleva Bolsonaro, depende de la señal de telefonía móvil, la cual podría presentar fallas o interferencias.

¿Por qué la Policía Federal pidió aumentar la vigilancia en la casa de Jair Bolsonaro?

Según la institución, el refuerzo en la seguridad externa no resulta suficiente para impedir un eventual intento de escape. Por ello, insistieron en que la presencia de agentes dentro del inmueble es esencial para asegurar el cumplimiento estricto de la prisión domiciliaria.

Por su parte, la defensa del exmandatario negó de forma categórica que exista una intención de fugarse. Alegaron que el documento hallado fue redactado en febrero de 2024, cuando Bolsonaro aún no enfrentaba una imputación formal por el presunto intento de golpe de Estado, por lo que no puede considerarse una prueba válida.

¿Qué medidas cautelares fueron impuestas a Jair Bolsonaro antes de su prisión domiciliaria?

Previo a esta decisión, el Supremo Tribunal Federal había ordenado el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición del uso de redes sociales. Sin embargo, tras constatarse el incumplimiento de algunas de estas restricciones, el tribunal resolvió recluirlo en su residencia.

Estas medidas se enmarcan en una investigación paralela que también involucra a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos desde hace seis meses. Durante su estadía, ha mantenido vínculos con sectores cercanos al presidente Donald Trump, mientras continúa el proceso judicial contra su padre, cuya sentencia se conocerá el próximo 2 de septiembre.