Captura de Mono Luis, clave en el narcotráfico del EMC fue capturado por la policía colombiana. Foto: Policia Nacional

Captura de Mono Luis, clave en el narcotráfico del EMC fue capturado por la policía colombiana. Foto: Policia Nacional

La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Luis Hernando Vera Fernández, conocido como Mono Luis, en un operativo realizado el 21 de agosto en El Peñón, Cundinamarca. Mono Luis es hermano de Iván Mordisco, líder máximo del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más poderosa de las extintas FARC.

Este operativo, denominado Medusa XII, tuvo como objetivo debilitar las redes de narcotráfico y las finanzas criminales que respaldan a esta organización armada. El presidente Gustavo Petro celebró la detención a través de la red social X, destacando que representa un paso importante en la ofensiva contra el grupo insurgente.

¿Por qué la captura de Mono Luis es un golpe crucial para el EMC en Colombia?

La detención de Mono Luis impacta directamente la operatividad del EMC, que según informes de inteligencia cuenta con más de 3.400 integrantes, de los cuales alrededor de 2.100 están armados. Su papel en la gestión de los recursos era clave para la compra de armas y la financiación de las operaciones armadas.

Además, esta captura se produce en medio de una serie de atentados atribuidos al EMC en zonas como Caquetá, Cali y Antioquia. En este contexto, la caída de este operador financiero es vista como un debilitamiento estratégico del grupo, justo cuando enfrenta una creciente presión militar.

PUEDES VER: Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

¿Qué rol desempeñaba Mono Luis dentro de la disidencia del EMC?

Mono Luis era considerado el cerebro financiero del EMC, encargado de coordinar los ingresos del narcotráfico y mantener la logística del grupo. Las autoridades señalan que su influencia iba más allá de lo económico, ya que también facilitaba el reclutamiento y fortalecía la estructura armada.

Gracias a su estrecha relación con su hermano, Iván Mordisco, Mono Luis se convirtió en una figura de confianza dentro de la disidencia, siendo clave en la expansión del grupo en las regiones más vulnerables del país. Ahora, deberá enfrentar procesos judiciales por narcotráfico, concierto para delinquir y financiación de actividades armadas.