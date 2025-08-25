HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El expresidente Álvaro Uribe desafía la prescripción y busca anular condena a 12 años por soborno y fraude en Colombia

Álvaro Uribe renunció a la prescripción en su caso por manipulación de testigos, lo que extiende el proceso judicial hasta 2027 y deja abierta la posibilidad de un fallo definitivo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez renuncia a la prescripción en su caso judicial. Foto: AFP
El expresidente Álvaro Uribe Vélez renuncia a la prescripción en su caso judicial. Foto: AFP

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos, presentó una carta al Tribunal Superior de Bogotá en la que renuncia expresamente a la prescripción. De no hacerlo, el expediente habría quedado archivado el 15 de octubre si no existía fallo de segunda instancia, lo que le habría permitido librarse de la pena sin un pronunciamiento sobre su inocencia. “Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado (…) y pretender que ello se realice en un término bastante inferior al requerido”, sostuvo en su misiva.

La decisión extiende el plazo judicial hasta octubre de 2027, otorgando a los magistrados margen para confirmar, revocar o modificar la condena en cualquier momento, incluso después de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Este paso contrasta con la posición de la jueza Sandra Heredia, quien en el fallo de primera instancia lo acusó de buscar tácticas dilatorias para beneficiarse de la prescripción, un señalamiento que Uribe y su defensa han rechazado. Con este giro, el exmandatario apuesta por un fallo de fondo que, según insiste, le permita demostrar su inocencia.

PUEDES VER: Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

lr.pe

Uribe, Cepeda y una batalla judicial que impactará en las presidenciales de 2026

El caso contra Álvaro Uribe tiene su origen en 2012, cuando el entonces senador denunció a Iván Cepeda por un presunto plan para relacionarlo con paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema dio un giro al abrir investigación contra el propio expresidente por manipulación de testigos, lo que derivó en la condena a 12 años de prisión en primera instancia. Cepeda, hoy precandidato presidencial de izquierda, acusa a Uribe de haber intentado en varias ocasiones alargar el proceso con dilaciones para beneficiarse de la prescripción.

El clima político se ha vuelto más tenso de cara a las elecciones de 2026. La jueza Sandra Heredia, responsable de la sentencia, denunció amenazas, mientras que los abogados de Uribe insisten en que buscan un examen “riguroso y objetivo” en la apelación.

PUEDES VER: “Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

lr.pe

Uribe rinde homenaje a Miguel Uribe Turbay en el lugar de su asesinato y lanza mensaje político

El expresidente Álvaro Uribe reapareció este sábado en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, para encabezar un homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay, uno de sus aliados políticos más cercanos. Acompañado de congresistas del Centro Democrático y decenas de seguidores vestidos de blanco, el exmandatario pidió que el lugar del atentado se convierta en símbolo de memoria y no de venganza. “Que aquí se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia”, expresó entre aplausos, en medio de estrictas medidas de seguridad.

Aunque la familia del senador asesinado estuvo ausente, el evento reunió a figuras clave del uribismo, entre ellas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria. Uribe, quien días antes recuperó la libertad tras un fallo que suspendió su condena en primera instancia, aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de fortalecer la seguridad y la economía.

