Deportes

Resultados carreras La Rinconada HOY, 24 de agosto, INH EN VIVO: inscritos de la Gala Hípica de Caracas, retirados y ganadores R32

SEÑAL EN VIVO INH TV | Sigue la TRANSMISIÓN EN DIRECTO y los resultados de las 12 carreras de La Rinconada HOY por TVES. Las competencias válidas para el 5y6 comenzarán a las 3.30 p. m. de Venezuela.

A la 1.00 p. m. salen los resultados de las carreras de La Rinconada.
A la 1.00 p. m. salen los resultados de las carreras de La Rinconada. | Foto: composición LR/INH

Comprueba los resultados de las carreras de La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto. La señal de INH EN VIVO transmite por YouTube las seis competencias no válidas a partir de la 1.00 p. m. de Venezuela. El 5y6 que corresponde a la reunión 32 del año dará inicio a las 3.30 p. m. Todas las incidencias de la Gala Hípica de Caracas también se verán mediante TVES en redes sociales.

Resultados carreras La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: ganadores del 5y6

08:18
24/8/2025

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

- Televisión: TVES

- YouTube: INH y TVES.

El juego de las mayorías está en una racha interminable: el monto récord del 5y6 llega a los 123.675.020 bolívares, cifra que será muy complicada de superar en esta jornada. Como hay varios clásicos, se espera una gran participación del público apostador. Atento a los resultados de las carreras de La Rinconada hoy EN VIVO.

Resultados carreras La Rinconada hoy, 24 de agosto: inscritos Gala Hípica de Caracas

Encuentra en este link el PDF de inscritos de la Gala Hípica de Caracas 2025. El documento contiene los nombres de los caballos y jinetes que competirán en las 12 carreras de La Rinconada.

¿Cuáles son los retirados de La Rinconada del domingo 24 de agosto 2025?

Solo Don Mario (3) forma parte de los retirados de La Rinconada este domingo. El caballo no podrá participar en la sexta válida por una claudicación de los miembros anteriores, según el INH.

¿A qué hora salen los ganadores de La Rinconada?

  • Primera carrera: 1.00 p. m.
  • Segunda carrera: 1.25 p. m.
  • Tercera carrera: 1.50 p. m.
  • Cuarta carrera: 2.15 p. m.
  • Quinta carrera: 2.40 p. m.
  • Sexta carrera: 3.05 p. m.
  • Primera válida: 3.30 p. m.
  • Segunda válida: 3.55 p. m.
  • Tercera válida: 4.20 p. m.
  • Cuarta válida: 4.45 p. m.
  • Quinta válida: 5.10 p. m.
  • Sexta válida: 5.35 p. m.
