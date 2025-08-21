HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

El despliegue militar busca contrarrestar organizaciones catalogadas como "narco-terroristas" y subraya la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que refuerza su defensa.

Según fuentes consultadas por Reuters, los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale arribaran las costas de Venezuela. Foto: AFP.
Según fuentes consultadas por Reuters, los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale arribaran las costas de Venezuela. Foto: AFP.

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de un escuadrón anfibio hacia el sur del Caribe, una acción que responde a los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir la creciente amenaza de los cárteles de drogas latinoamericanos. Según fuentes consultadas por Reuters, los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con un total de 4.500 efectivos a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, podrían arribar frente a las costas de Venezuela tan pronto como este domingo.

Aunque la misión exacta no ha sido revelada, se ha señalado que la presencia militar se destina a contrarrestar las actividades de organizaciones catalogadas como "narco-terroristas". Este despliegue subraya la intensificación de las medidas de Estados Unidos para hacer frente a las amenazas de narcotráfico en la región, especialmente en contextos donde estos grupos no solo trafican con drogas, sino que también se involucran en actividades de terrorismo.

PUEDES VER: ¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

lr.pe

Estados Unidos mantiene la presencia sobre Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela incrementó significativamente con el reciente despliegue militar de EE.UU. en las costas venezolanas. Según informó Reuters, tres destructores de la clase Arleigh Burke de la Armada llegarán a la región en las próximas 48 horas.

Esta movilización se produce como parte de una estrategia más amplia para hacer frente al narcotráfico en América Latina, una de las principales preocupaciones del gobierno de Donald Trump. Además, la Casa Blanca confirmó el envío de submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y un barco de guerra con misiles, reforzando su presencia militar en la zona.

Trump se enfrenta al régimen de Nicolás Maduro

La administración de Trump ha sido clara en sus intenciones de combatir el narcotráfico, y señaló a Maduro como el líder de una organización criminal, el 'Cartel de los Soles'. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, calificó al régimen venezolano como un "cartel del narcotráfico", subrayando que el presidente Trump está dispuesto a tomar medidas drásticas para llevar a los responsables ante la justicia.

Con este nuevo despliegue militar, la situación parece estar en un punto álgido, con Venezuela reforzando su defensa y Estados Unidos intensificando su intervención en la región.

Ante esta amenaza, el presidente venezolano Nicolás Maduro, reaccionó de manera contundente, anunciando la activación de un "plan especial" que movilizará a 4,5 millones de milicianos en todo el país. Maduro, que ha mantenido una postura desafiante frente a las acciones de EE.UU., subrayó que la soberanía venezolana y sudamericana no será vulnerada. "Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros", aseguró el mandatario, agregando que ningún "imperio" podrá pisar suelo venezolano o sudamericano.

La reacción de América Latina frente al acorralamiento estadounidense

Las acciones militares de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela generaron rechazo por parte de algunos líderes de América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra de las operaciones estadounidenses, calificándolas como un acto de injerencia. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que una intervención militar de EE.UU. en Venezuela podría tener consecuencias graves para la región, especialmente para Colombia, que podría verse arrastrada al conflicto.

En medio de este escenario, Ecuador y Paraguay dieron un paso firme al declarar al 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista. La decisión de Ecuador, tomada el 15 de agosto, sigue a la designación previa de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que la organización representa una amenaza directa a la soberanía y la seguridad del país.

Paraguay, por su parte, se sumó a esta postura al declarar al 'Cartel de los Soles' como grupo terrorista mediante una resolución aprobada por el Senado el 20 de agosto. Este movimiento forma parte de una estrategia regional para hacer frente a las redes de narcotráfico que operan en América Latina. La medida también destaca el compromiso de Paraguay de colaborar con la comunidad internacional.

