Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Estados Unidos despliega tres destructores de la clase Arleigh Burke como parte de un despliegue militar cerca de Venezuela.

El despliegue responde a acusaciones contra Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo.
El despliegue responde a acusaciones contra Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo. | AFP

Washington confirmó el despliegue de tres destructores de guerra cerca de Venezuela, una decisión que eleva la tensión regional y marca un nuevo capítulo en su estrategia de seguridad. Los buques son el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos de la poderosa clase Arleigh Burke, considerada una de las más avanzadas de la Marina.

El anuncio llega en un momento clave. Estados Unidos mantiene acusaciones contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por narcotráfico y terrorismo, ofreciendo recompensas millonarias. Solo la captura del mandatario venezolano tiene un valor de 50 millones de dólares. El despliegue militar se enmarca en la política definida por Donald Trump, quien ordenó al Pentágono intensificar operaciones marítimas y terrestres contra organizaciones criminales internacionales.

La clase Arleigh Burke: el pilar de la flota naval estadounidense

Los destructores Arleigh Burke son la columna vertebral de la Armada de Estados Unidos. Su diseño multimisión combina velocidad superior a 30 nudos, poder de fuego y sistemas avanzados de defensa capaces de neutralizar amenazas aéreas, submarinas o de superficie.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

  • Sistema de combate Aegis, con radar de última generación que rastrea múltiples objetivos.
  • Misiles Tomahawk de ataque a larga distancia.
  • Misiles Standard (SM-2, SM-3, SM-6) para defensa antiaérea y antimisiles.
  • Cañón naval Mark 45 de 127 mm y sistema Phalanx CIWS de protección cercana.
  • Misiles antisubmarinos ASROC y capacidad para helicópteros, lo que amplía su radio de acción.

Gracias a estas capacidades, los destructores Arleigh Burke pueden operar de manera independiente o como parte de Grupos de Ataque de Portaaviones y fuerzas expedicionarias.

Los tres destructores desplegados frente a Venezuela

Cada uno de los buques enviados por Estados Unidos al Caribe tiene una historia particular:

  1. USS Gravely (DDG-107)
    • Serie Flight IIA, con hangar para dos helicópteros.
    • Honra al Vicealmirante Samuel L. Gravely Jr., primer afroamericano en comandar un buque de guerra y en alcanzar el rango de almirante.
  2. USS Jason Dunham (DDG-109)
    • También parte de la serie Flight IIA.
    • Nombrado en memoria del Cabo Jason Dunham, héroe de la Guerra de Irak y receptor póstumo de la Medalla de Honor.
  3. USS Sampson (DDG-102)
    • Tercer buque en llevar este nombre, en honor al Contraalmirante William T. Sampson, protagonista de la Guerra hispano-estadounidense.
    • Representa la continuidad histórica de la clase Arleigh Burke en la Armada.

Un mensaje estratégico hacia Venezuela y Nicolás Maduro

Aunque el despliegue no constituye una declaración de guerra, sí es interpretado como una clara advertencia a Caracas. Con su llegada al Caribe, los destructores buscan disuadir amenazas a la seguridad regional y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Washington mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar al presidente venezolano, acusado de liderar el denominado “Cartel de los Soles”. Otros dirigentes, como Diosdado Cabello, también enfrentan cargos por narcotráfico en tribunales estadounidenses.

El despliegue incluye además al grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima, el submarino USS San Antonio, el buque USS Fort Lauderdale, aviones espía P-8 Poseidón y más de 4.000 efectivos en operaciones de respuesta rápida.

