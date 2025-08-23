HOYSuscripcion LR Focus

Niegan libertad a hermanos Menéndez
Mundo

Lula advierte sobre el uso de la lucha contra el crimen como excusa "para violar la soberanía" en medio del conflicto entre Venezuela y EE. UU.

Lula también destacó la importancia de la COP30 en Brasil, enfatizando que la Amazonía es más que un ecosistema; es el hogar de personas que dependen de su biodiversidad.

El comentario de Lula llega en un momento crítico, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Foto: AFP.
El comentario de Lula llega en un momento crítico, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, criticó duramente a los “países ricos” por utilizar la lucha contra el crimen organizado como un pretexto para “violar la soberanía” de las naciones en desarrollo. Durante su intervención en la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) en Bogotá, Colombia, Lula destacó cómo las grandes potencias se amparan en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos para justificar intervenciones en territorios ajenos.

El comentario de Lula llega en un momento crítico, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras informes de que Donald Trump ordenara el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Mar Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Este movimiento, que afecta directamente a la región, ha generado alarma en los países latinoamericanos, entre ellos Brasil.

lr.pe

Lula desmiente acusaciones de abandono a la Amazonía

Lula da Silva aprovechó su intervención en la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) para criticar a los países ricos por sus acusaciones hacia las naciones amazónicas, acusándolas de "no cuidar la selva".

El mandatario destacó que, a pesar de ser objeto de críticas por la deforestación, son los países que más han contaminado el planeta los que intentan imponer modelos de desarrollo que no se ajustan a las realidades locales. En su discurso, también subrayó cómo la lucha contra la deforestación se utiliza como una justificación para el proteccionismo.

Lula también hizo un llamado a la comunidad internacional, destacando la importancia de la sede de la Conferencia Climática de la ONU (COP30), que se celebrará en noviembre en Belem, Brasil, y que tiene como objetivo alinear las posiciones de los países amazónicos. Señaló que la elección de Brasil para albergar este evento no fue casual, sino que era "hora de mostrarle al mundo la realidad de la Amazonía", que no solo está hecha de árboles, sino también de las personas que viven y dependen del bioma.

La fracturada relación entre Estados Unidos y Brasil

El 9 de julio de ese año, Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 50% a todos los productos brasileños, citando como justificación el juicio del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, y acusaciones de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil. Esta medida fue implementada el 1 de agosto.

En respuesta, Brasil activó su Ley de Reciprocidad Comercial, promulgada en julio de 2025, que le permite imponer medidas similares contra países que adopten prácticas comerciales desleales. El gobierno brasileño también presentó una queja formal ante la OMC, argumentando que los aranceles estadounidenses violaban los compromisos internacionales. Además, el presidente brasileño anunció un paquete de ayuda económica de aproximadamente 5 mil millones de dólares para apoyar a las empresas brasileñas afectadas por los aranceles.

¿Cuál es el actual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de liderar un "narcoestado" y vincularlo con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. En respuesta, Trump ha desplegado tres destructores de misiles guiados —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, como parte de una operación para combatir el narcotráfico en la región.

Además, Estados Unidos ha duplicado la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. Estas acciones han sido interpretadas por el gobierno venezolano como una amenaza directa a su soberanía. En respuesta, Maduro ha movilizado a 4,5 millones de milicianos y ha prohibido el uso de drones en el espacio aéreo nacional.

