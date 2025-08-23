Luca Sinigaglia, un escalador italiano de 49 años, murió mientras intentaba por tercera vez subir una montaña peligrosa para entregar provisiones a su amiga, Natalia Nagovitsyna, quien había quedado atrapada en la cima.

Ambos habían comenzado la aventura juntos, pero durante el ascenso, Natalia sufrió una fractura en una pierna y no pudo descender. Ante esta situación, Luca decidió regresar al lugar para ayudarla, hasta que los equipos de rescate pudieran llegar. El trágico suceso tuvo lugar el 15 de agosto en la cordillera de Tian Shan, en Asia Central.

Escalador Luca Sinigaglia murió al intentar llevar comida a su amiga

Luca había comenzado a escalar la montaña junto a su amiga el 12 de agosto, pero ella quedó atrapada a más de 7.500 metros de altura. Debido a lo peligroso del terreno, los servicios de emergencia no pudieron acceder con helicópteros. Lo intentaron en una ocasión, pero resultó en un accidente en el que los rescatistas resultaron heridos.

Consciente de la situación, Luca decidió ir por su cuenta para intentar ayudarla. En su segundo intento, cuando ya se encontraba cerca, lamentablemente falleció. En su mochila llevaba una tienda de campaña, un saco de dormir, agua, comida y una pequeña estufa a gas, pero nunca tuvo la oportunidad de entregarle los suministros.

Su cuerpo fue recuperado más tarde y sometido a las investigaciones pertinentes. Los médicos informaron que la causa de su muerte fue un edema cerebral, una hinchazón en el cerebro causada por la acumulación de líquido, resultado de la falta de oxígeno y la hipotermia sufrida durante la escalada.

Hermana de Natalia Nagovitsyna lamenta muerte de montañista italiano

Patrizia, la hermana de Natalia Nagovitsyna, expresó su dolor por la pérdida de Luca Sinigaglia y compartió el vínculo que tenía él tenía con su hermana: "Llevó a cabo un acto de gran valentía. Nunca habría dejado a nadie atrás, y especialmente a Natalia, con quien había sobrevivido a una experiencia que los hizo muy cercanos".

El 19 de agosto, los rescatistas lograron ubicar a Natalia mediante un dron y confirmaron que aún estaba viva. Sin embargo, para el jueves siguiente, ya no mostraba signos de vida. La Federación Rusa de Montañismo señaló que rescatarla en esas condiciones sería un "milagro", ya que las extremas circunstancias en las que se encontraba hacían casi imposible su salvamento.

Pobeda Peak, también llamado Jengish Chokusu, es el punto más alto de la cordillera de Tian Shan, con más de 7,500 metros de altura. Es reconocido por sus condiciones extremas y frías, convirtiéndolo en una de las ascensiones más difíciles y peligrosas del planeta.

La pasión de Luca Sinigaglia por el montañismo

El nombre de Luca Sinigaglia, un verdadero amante de Kirguistán, ubicado en la frontera con China, se hizo conocido en el ámbito del alpinismo italiano y ha sido ampliamente cubierto por varios medios de comunicación rusos.

Su fallecimiento ha causado una gran tristeza en la comunidad de montañismo. En sus redes sociales, han llegado miles de mensajes de apoyo y condolencias para su familia. "Eres un héroe", escribieron muchos de sus seguidores, honrando su valentía y dedicación.