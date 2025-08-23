HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Montañista muere al intentar llevar comida a su amiga que se rompió la pierna a 7.000 metros de altura

El escalador de Italia, Luca Sinigaglia, falleció al intentar rescatar a su amiga Natalia Nagovitsyna, quien quedó herida y atrapada en la cima de una montaña.

Luca Sinigaglia murió al intentar rescatar a su amiga Natalia Nagovitsyna.
Luca Sinigaglia murió al intentar rescatar a su amiga Natalia Nagovitsyna. | Corriere della Sera

Luca Sinigaglia, un escalador italiano de 49 años, murió mientras intentaba por tercera vez subir una montaña peligrosa para entregar provisiones a su amiga, Natalia Nagovitsyna, quien había quedado atrapada en la cima. 

Ambos habían comenzado la aventura juntos, pero durante el ascenso, Natalia sufrió una fractura en una pierna y no pudo descender. Ante esta situación, Luca decidió regresar al lugar para ayudarla, hasta que los equipos de rescate pudieran llegar. El trágico suceso tuvo lugar el 15 de agosto en la cordillera de Tian Shan, en Asia Central.

PUEDES VER: El surrealista megaproyecto de estación de esquí en medio del desierto: tendrá nieve y un rascacielos gigante

lr.pe

Escalador Luca Sinigaglia murió al intentar llevar comida a su amiga

Luca había comenzado a escalar la montaña junto a su amiga el 12 de agosto, pero ella quedó atrapada a más de 7.500 metros de altura. Debido a lo peligroso del terreno, los servicios de emergencia no pudieron acceder con helicópteros. Lo intentaron en una ocasión, pero resultó en un accidente en el que los rescatistas resultaron heridos.

Consciente de la situación, Luca decidió ir por su cuenta para intentar ayudarla. En su segundo intento, cuando ya se encontraba cerca, lamentablemente falleció. En su mochila llevaba una tienda de campaña, un saco de dormir, agua, comida y una pequeña estufa a gas, pero nunca tuvo la oportunidad de entregarle los suministros.

Su cuerpo fue recuperado más tarde y sometido a las investigaciones pertinentes. Los médicos informaron que la causa de su muerte fue un edema cerebral, una hinchazón en el cerebro causada por la acumulación de líquido, resultado de la falta de oxígeno y la hipotermia sufrida durante la escalada.

PUEDES VER: Esta es la única isla del mundo compartida por tres países: tiene 140 millones de años y es la tercera más grande del planeta

lr.pe

Hermana de Natalia Nagovitsyna lamenta muerte de montañista italiano

Patrizia, la hermana de Natalia Nagovitsyna, expresó su dolor por la pérdida de Luca Sinigaglia y compartió el vínculo que tenía él tenía con su hermana: "Llevó a cabo un acto de gran valentía. Nunca habría dejado a nadie atrás, y especialmente a Natalia, con quien había sobrevivido a una experiencia que los hizo muy cercanos".

El 19 de agosto, los rescatistas lograron ubicar a Natalia mediante un dron y confirmaron que aún estaba viva. Sin embargo, para el jueves siguiente, ya no mostraba signos de vida. La Federación Rusa de Montañismo señaló que rescatarla en esas condiciones sería un "milagro", ya que las extremas circunstancias en las que se encontraba hacían casi imposible su salvamento.

Pobeda Peak, también llamado Jengish Chokusu, es el punto más alto de la cordillera de Tian Shan, con más de 7,500 metros de altura. Es reconocido por sus condiciones extremas y frías, convirtiéndolo en una de las ascensiones más difíciles y peligrosas del planeta.

PUEDES VER: El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

lr.pe

La pasión de Luca Sinigaglia por el montañismo

El nombre de Luca Sinigaglia, un verdadero amante de Kirguistán, ubicado en la frontera con China, se hizo conocido en el ámbito del alpinismo italiano y ha sido ampliamente cubierto por varios medios de comunicación rusos.

Su fallecimiento ha causado una gran tristeza en la comunidad de montañismo. En sus redes sociales, han llegado miles de mensajes de apoyo y condolencias para su familia. "Eres un héroe", escribieron muchos de sus seguidores, honrando su valentía y dedicación.

Notas relacionadas
Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

LEER MÁS
Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

LEER MÁS
Terror en aeropuerto de Milán: hombre incendia mostrador de check-in y destruye monitores con un martillo

Terror en aeropuerto de Milán: hombre incendia mostrador de check-in y destruye monitores con un martillo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

LEER MÁS
Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

LEER MÁS
Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

LEER MÁS
Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota