El senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, falleció este lunes 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en estado crítico luego de ser baleado durante un acto político en Bogotá. Uribe, de 39 años, había sido trasladado de urgencia a la Clínica Santa Fe, donde el último sábado sufrió una hemorragia tras algunas muestras de mejoras en su salud.

El atacante, un adolescente de 15 años que fue detenido en el lugar de los hechos, permanece bajo custodia mientras las autoridades investigan las motivaciones del atentado. La muerte de Uribe revive los peores fantasmas de la violencia política en Colombia y ha provocado una ola de reacciones de líderes de todos los sectores, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien pidió identificar a los autores intelectuales del crimen.

PUEDES VER: Petro asegura que operación militar contra Venezuela sin consenso regional significaría una agresión hacia América Latina

Colombia se despide de Miguerl Uribe: políticos lamentan muerte de precandidato

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó una ola de reacciones de pesar y rechazo a la violencia desde distintos sectores. El expresidente Juan Manuel Santos lamentó “la triste muerte” y llamó a la reconciliación, la moderación y el respeto por la vida. La primera dama, Verónica Alcocer, expresó que Colombia sufre “una pérdida irreparable” y pidió que su partida inspire a construir una nación basada en el amor, el respeto y la empatía.

El expresidente Iván Duque recordó a Uribe Turbay como “un líder íntegro y transparente” y dijo que el mejor homenaje sería honrar su legado con unidad y patriotismo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que su asesinato “debe ser un punto de quiebre” y exigió justicia pronta contra los responsables. César Gaviria manifestó su “profundo dolor” y Álvaro Uribe aseguró que “mataron la esperanza” pero que la lucha de Miguel debe iluminar el camino de Colombia. Desde Washington, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su solidaridad con la familia y el pueblo colombiano, y respaldó el clamor de justicia.

Esposa de Miguel Uribe confirma su deceso

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, confirmó el fallecimiento de su esposo a través de un sentido mensaje en Instagram. Junto a una fotografía con él, Tarazona expresó su profundo dolor y agradeció por la vida compartida: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

En su despedida, manifestó su esperanza de un reencuentro en otro plano y su compromiso con sus hijos: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que, cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.