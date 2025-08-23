HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Países Bajos lidera las importaciones de palta peruana en el primer semestre con un 33% del total, alcanzando 188,615 toneladas y US$348 millones en 2025.

Perú rompe récord mundial como segundo mayor exportador de palta Hass. Foto: Forbes
Perú rompe récord mundial como segundo mayor exportador de palta Hass. Foto: Forbes

En 2025, Perú se consolida como el segundo mayor exportador mundial de palta, alcanzando más de US$1.000 millones en exportaciones. Tan solo en el primer trimestre de 2025, las exportaciones peruanas de palta superaron las 545,859 toneladas, lo que generó ganancias superiores a los US$1.034 millones, con un aumento del 35% en volumen y un 20% en valor en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se ha visto respaldado por más de 80,000 hectáreas de palta tipo Hass y el trabajo de más de 22,000 productores locales.

A pesar de los buenos resultados, el mercado de la palta enfrenta nuevos retos, especialmente debido a la competencia de precios. No obstante, Europa sigue siendo el principal destino de la palta peruana, aunque a precios más ajustados. México, el líder histórico en exportaciones, ha optado por reducir sus precios, lo que ha generado una presión sobre todos los exportadores, incluida Perú. El país sudamericano, que hace una década aspiraba a ingresar con fuerza en este mercado, ahora enfrenta el desafío de aumentar su cuota de mercado en un entorno más competitivo.

El precio promedio por kilo conseguido en el periodo fue US$1,9 por kilo

El kilo promedio representó una disminución del 11% en comparación con 2024, cuando el precio rondó los US$2.13 por kilogramo. Este descenso en los precios refleja una mayor competencia en el mercado, especialmente impulsada por los movimientos de otros exportadores globales.

El descenso de los precios fue más marcado en el mes de junio, cuando se registró el precio más bajo del semestre, alcanzando solo US$1.69 por kilogramo. Esta caída en los valores se debió al incremento de la competencia en los mercados internacionales, especialmente con la reducción de precios de otros actores, como México, lo que ha presionado a todos los exportadores a ajustar sus tarifas.

Precios por kilogramos de la palta peruana en 2024/2025. Foto: Sunat

Precios por kilogramos de la palta peruana en 2024/2025. Foto: Sunat

Este es el país europeo que compró más palta peruana

De acuerdo a datos de Fresh Fruit, Países Bajos es principal país que continúa comprando palta peruana, incluso supera a la cantidad que pedían en 2024. La adquisición de este fruto representa el 33% del total exportado a nivel mundial, el cual ha alcanzado los US$ 260,7 millones.

En lo que va el 2025, Países Bajos ha exportado 188,615 toneladas de palta por un valor de US$ 348 millones, contribuyendo significativamente al récord histórico de exportación en total, que supera los US$ 1.000 millones este año.

Datos del primer semestre del 2025. Foto: Sunat

Datos del primer semestre del 2025. Foto: Sunat

