Este millonario qatarí compró 10.000 hectáreas en Sudamérica y construirá tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

La inversión busca crear un complejo autosuficiente en energía, sin embargo, suscita preocupación en organizaciones ambientales locales por el riesgo a la biodiversidad en áreas protegidas cercanas.

La adquisición ha desatado una serie de preocupaciones entre organizaciones ambientales. Foto: Composición LR/NOVA/Vecteezy.
El empresario catarí Abdulhadi Mana A S Al-Hajri, conocido por su estrecha relación con la familia real de Qatar, ha adquirido 10.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, Argentina, con la intención de desarrollar un megaproyecto que integrará una residencia de lujo y tres centrales hidroeléctricas. La compra, realizada a través de la empresa Baguales Acquisitions S.A., vinculada al extenista Gastón Gaudio, incluye terrenos cercanos al río Villegas y se localiza en una zona rica en bosques nativos.

El objetivo principal de la inversión es construir un complejo autosuficiente en energía, que combine la exclusividad residencial con la generación de energía renovable. Sin embargo, la adquisición ha desatado una serie de preocupaciones entre organizaciones ambientales y comunidades locales. La ubicación del proyecto, cerca de áreas naturales protegidas, plantea un riesgo considerable para la biodiversidad.

PUEDES VER: El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

Millonario qatarí compró 10.000 hectáreas en Argentina

En 2017, la empresa Baguales Acquisitions S.A., vinculada al extenista argentino Gastón Gaudio y al empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, adquirió 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, un territorio de alto valor estratégico en la Patagonia argentina.

El terreno, ubicado a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, fue previamente propiedad del grupo belga Burco y se extiende sobre la costa sur del río Villegas, rodeado de cerros y bosques nativos. A pesar de que los detalles del proyecto aún no han sido completamente revelados. Desde 2019, Qatar Petroleum participa en exploraciones marítimas junto a Shell en busca de hidrocarburos, lo que resalta el interés de Qatar por expandir su influencia económica en América Latina.

La adquisición de tierras por parte de Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar, forma parte de una serie de inversiones estratégicas que podrían tener implicaciones tanto para el desarrollo local como para el entorno ecológico de la Patagonia.

Controversias tras la inversión qatarí en Argentina

Según información de El Tiempo y Canal 26, Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro aprobó la instalación de tres centrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, en la meseta Baguales, una región cercana al río Villegas, de gran valor ecológico. Sin embargo, la autorización ha sido objeto de controversia debido a presuntas irregularidades en el proceso.

La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, ha señalado varias violaciones al Código de Aguas y a las normativas ambientales vigentes, lo que ha generado una fuerte oposición al proyecto. Entre las irregularidades citadas se incluyen la falta de transparencia en la divulgación del proyecto, la omisión de la Legislatura en el proceso y la ausencia de una audiencia pública.

Una de las principales críticas se centra en el incumplimiento de la obligación de realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas que habitan la zona afectada por las obras. Según Odarda, este aspecto es fundamental para proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar que su voz sea escuchada en decisiones que impactan directamente en sus territorios.

Ante estas inquietudes, la legisladora presentó un proyecto de ley con el objetivo de anular la autorización otorgada por el DPA el 20 de enero, que fue formalizada el 23 de enero en el Boletín Oficial. La controversia crece debido a la falta de claridad sobre los posibles efectos de las hidroeléctricas en el flujo de los ríos y la biodiversidad de la región.

