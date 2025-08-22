Inquilinos destruyen dúplex porque dueño se negó a reconocer sus mejoras en la propiedad. | RT en Español

Una familia que alquilaba un dúplex moderno recién construido, en la localidad de Córdoba, Argentina, no logró llegar a un acuerdo con el propietario sobre la renovación del contrato de arrendamiento, por lo que optaron por llevarse las mejoras que realizaron en la propiedad.

El conflicto comenzó hace tres años, según reportó el medio local La Voz, luego de hablar con las personas involucradas. En aquel entonces, la casa de dos pisos estaba en malas condiciones: llena de tierra, sin plantas ni césped ni accesorios para el jardín. Además, se inundaba durante las lluvias debido a la falta de una vía de salida a la calle.

Los cambios que hicieron los inquilinos al departamento dúplex arrendado

Después de informar a la inmobiliaria sobre su intención de hacer reformas, comenzaron a trabajar en el lugar. Instalaron desagües, nivelaron el patio, colocaron materiales de primera calidad en el jardín, construyeron una piscina de ladrillo y cemento con sistema de iluminación, entre otras mejoras.

Cuando llegó el momento de renegociar el contrato de alquiler, se dieron cuenta de que la diferencia en el costo mensual era considerable. Por ello, le pidieron al propietario un reconocimiento por las mejoras realizadas, que elevaron el valor de la propiedad, a fin de acordar un precio de alquiler más justo y acorde a las condiciones actuales.

Dueño del dúplex se negó a reconocer las mejoras que hicieron los inquilinos

A pesar de los esfuerzos de los inquilinos por llegar a un acuerdo, el propietario rechazó su pedido y decidió mantener el alquiler original, sin ofrecer ningún tipo de compensación por las mejoras realizadas. "Dice que no le interesa nada", señaló el agente inmobiliario. Ante esta negativa, los inquilinos tomaron una decisión radical: devolver el dúplex tal como lo encontraron, con lo que deconstruyeron cada una de las reformas que habían hecho.

Asimismo, contrataron a un equipo de operarios para desmontar todo. Retiraron el césped del jardín, desactivaron por completo la piscina, hasta el punto de dejarla inutilizada y cubierta de tierra, y hasta desenterraron el limonero que habían plantado con tanto cuidado. Al final, dejaron la propiedad exactamente como la encontraron, como si nunca hubieran hecho ninguna mejora. Fue una respuesta tajante a la falta de acuerdo y una manera de devolverle al propietario todo lo que habían aportado al lugar.

