Alejo Warles, creador de la pagina Al Ángulo TV fue detenido por retrasmitir eventos deportivos de plataformas legales. Foto: composición LR/X

Alejo Leonel Warles, creador de la página de deportes Al Ángulo TV, fue detenido en Paraná, Argentina, acusado de piratería por transmitir partidos de fútbol y otros eventos deportivos en directo.

El sitio web, que acumulaba 124.000 seguidores en X, es uno de los principales canales audiovisuales piratas en América Latina. Warles utilizaba computadoras, celulares y otros dispositivos para replicar los programas de plataformas legales.

¿Qué es Al Ángulo Tv de Alejo Warles?

El sitio web de deportes transmitía partidos de fútbol, carreras de Fórmula 1 y otros eventos similares. La policía descubrió que Al Ángulo Tv estaba operando con un sistema de monetización a través de publicidad informal, lo que exponía a los usuarios a riesgos de robo de datos personales

El caso cuenta con el respaldo de la Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y la colaboración de La Liga de España. Ambas organizaciones llevan a cabo acciones coordinadas contra sitios web ilegales y aplicaciones piratas, fortaleciendo los controles en el comercio electrónico y solicitando el bloqueo de dominios y la eliminación de apps.

¿Qué dijo Alejo Warles?

Warles reconoció en sus redes sociales estar al tanto de la ilegalidad de su actividad y compartió mensajes desafiantes junto con cifras de seguidores. Aseguró que 'nadie podría atraparlo' y proporcionó incluso notas de prensa al respecto en diversos medios.

Mientras tanto, su familia ha iniciado una colecta para cubrir los gastos judiciales, ya que atraviesa una situación económica complicada, según informaron allegados a Warles a este medio.

Actualmente, el fundador de la página ilegal permanece bajo arresto y está a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley 11.723, que regula los 'Derechos de Propiedad Intelectual'. Se espera que sea interrogado en breve.