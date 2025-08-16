En octubre de 2022, en la localidad de Las Breñas, Chaco, Argentina, se registró un suceso insólito y perturbador. Gastón Claudio Chávez, un joven de 24 años, había estado muerto en su casa durante tres días, mientras su familia le rezaba con la esperanza de revivirlo.

Según lo informado por la Policía de Chaco, fue un tío de Gastón quien, al no recibir noticias de él durante varios días, decidió denunciar su desaparición. Además, relató que, al acudir a la vivienda familiar, no le permitieron el acceso y que los comportamientos de los familiares fueron “sospechosos”.

Así se logró ubicar el cuerpo de Gastón Claudio Chávez

Tras recibir la denuncia, los agentes se dirigieron a la casa donde Gastón vivía con su madre, su hermana, su hija pequeña y la pareja de su madre. Solicitaron permiso para entrar y comprobar el estado del joven. Sin embargo, tanto la madre como la hermana se negaron a dejarlos pasar y respondían con constantes expresiones “religiosas”.

Ante esta situación, el fiscal a cargo ordenó que se mantuviera vigilancia policial en el lugar. Sin embargo, cerca de las 3:30 de la madrugada, familiares y amigos de Gastón llegaron y, tras romper la puerta principal, lograron acceder a la casa. Fue en ese momento cuando encontraron el cuerpo del joven en avanzado estado de descomposición, tendido sobre una cama en un cuarto al fondo de la vivienda.

Familia de Gastón Chávez pensó que lo resucitarían rezando

Según los informes de los forenses, el joven había fallecido al menos tres días antes debido a una “muerte natural”. Daniel Parra, jefe de la Comisaría de Las Breñas, comentó al sitio Movilero: “Estas personas vivieron con el cuerpo de su familiar más de tres días con un olor nauseabundo en el domicilio, pero ellos decían que estaban orando para que resucite y se recomponga su estado de salud”,

El oficial añadió: “Los familiares mostraron una actitud insensible y sus respuestas no tenían coherencia. Estaban llenos de frases religiosas. Cuando se les preguntaba sobre el paradero del joven, siempre interponían a Dios en la conversación”.

“Es una situación religiosa llevada al extremo, ellos hablaban del pastor de una iglesia Evangélica de esta localidad. Es la primera vez que toca vivir una experiencia como esta”, señaló Parra. Al final, el fiscal determinó que el cuerpo fuera entregado a la familia para su sepultura, sin que se tomaran medidas legales adicionales en su contra.