HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

La insólita historia de un joven argentino que llevaba 3 días muerto y su familia pensó que lo resucitarían rezando

En Argentina, Gastón Claudio Chávez, un joven de 24 años, llevaba varios días de fallecido, mientras su familia le rezaba con la esperanza de revivirlo.

Familia del joven que llevaba días fallecido creyó que lo resucitarían rezándole.
Familia del joven que llevaba días fallecido creyó que lo resucitarían rezándole. | TN Noticias

En octubre de 2022, en la localidad de Las Breñas, Chaco, Argentina, se registró un suceso insólito y perturbador. Gastón Claudio Chávez, un joven de 24 años, había estado muerto en su casa durante tres días, mientras su familia le rezaba con la esperanza de revivirlo.

Según lo informado por la Policía de Chaco, fue un tío de Gastón quien, al no recibir noticias de él durante varios días, decidió denunciar su desaparición. Además, relató que, al acudir a la vivienda familiar, no le permitieron el acceso y que los comportamientos de los familiares fueron “sospechosos”.

PUEDES VER: Adolescente de 14 años es asesinado por su madre con un arma blanca mientras él la cuidaba en su casa en Argentina

lr.pe

Así se logró ubicar el cuerpo de Gastón Claudio Chávez

Tras recibir la denuncia, los agentes se dirigieron a la casa donde Gastón vivía con su madre, su hermana, su hija pequeña y la pareja de su madre. Solicitaron permiso para entrar y comprobar el estado del joven. Sin embargo, tanto la madre como la hermana se negaron a dejarlos pasar y respondían con constantes expresiones “religiosas”.

Ante esta situación, el fiscal a cargo ordenó que se mantuviera vigilancia policial en el lugar. Sin embargo, cerca de las 3:30 de la madrugada, familiares y amigos de Gastón llegaron y, tras romper la puerta principal, lograron acceder a la casa. Fue en ese momento cuando encontraron el cuerpo del joven en avanzado estado de descomposición, tendido sobre una cama en un cuarto al fondo de la vivienda.

PUEDES VER: Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

lr.pe

Familia de Gastón Chávez pensó que lo resucitarían rezando

Según los informes de los forenses, el joven había fallecido al menos tres días antes debido a una “muerte natural”. Daniel Parra, jefe de la Comisaría de Las Breñas, comentó al sitio Movilero: “Estas personas vivieron con el cuerpo de su familiar más de tres días con un olor nauseabundo en el domicilio, pero ellos decían que estaban orando para que resucite y se recomponga su estado de salud”,

El oficial añadió: “Los familiares mostraron una actitud insensible y sus respuestas no tenían coherencia. Estaban llenos de frases religiosas. Cuando se les preguntaba sobre el paradero del joven, siempre interponían a Dios en la conversación”.

“Es una situación religiosa llevada al extremo, ellos hablaban del pastor de una iglesia Evangélica de esta localidad. Es la primera vez que toca vivir una experiencia como esta”, señaló Parra. Al final, el fiscal determinó que el cuerpo fuera entregado a la familia para su sepultura, sin que se tomaran medidas legales adicionales en su contra.

Notas relacionadas
Los Pumas vs All Blacks vía ESPN EN VIVO HOY por el Rugby Championship 2025: así va Argentina en su debut

Los Pumas vs All Blacks vía ESPN EN VIVO HOY por el Rugby Championship 2025: así va Argentina en su debut

LEER MÁS
Tragedia por fentanilo contaminado: autoridades argentinas confirman más de 100 fallecidos en el país

Tragedia por fentanilo contaminado: autoridades argentinas confirman más de 100 fallecidos en el país

LEER MÁS
El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Corte de luz causa la muerte de mujer de 77 años durante cirugía de corazón en hospital de Inglaterra

Corte de luz causa la muerte de mujer de 77 años durante cirugía de corazón en hospital de Inglaterra

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

LEER MÁS
¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Mundo

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota