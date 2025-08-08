María Juárez, una mujer de 47 años que se encontraba recibiendo tratamiento psiquiátrico, apuñaló y mató a su propio hijo de 14 años. Este trágico suceso tuvo lugar durante la madrugada del miércoles 6 de agosto en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.

Según fuentes policiales, el homicidio familiar ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Aníbal Ponce, en el barrio Obrero. El Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado, confirmó que el menor fue encontrado sin vida en su casa, lo que dio inicio a la investigación judicial correspondiente.

Adolescente es asesinado a puñaladas por su madre en Argentina

La tragedia comenzó la noche del último miércoles, cuando la pareja de María Juárez, y padre del menor fallecido, regresó a su casa en la calle Aníbal Ponce, en el barrio Alberdi. Al llegar, se topó con una escena espantosa: su hijo estaba tendido en un charco de sangre, mientras que Juárez permanecía sentada junto a él.

Desesperado, el hombre salió corriendo hacia un almacén cercano, donde pidió a su vecino que llamara a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el joven de 14 años ya había fallecido. Durante la investigación, el fiscal Pablo Jávega, encargado del caso, ordenó la detención de Juárez y la acusó formalmente del asesinato de su propio hijo.

Madre de adolescente asesinado sufriría de esquizofrenia

María Juárez le comentó a los oficiales que padece de una afección psiquiátrica y sospecha haber tenido un episodio psicótico cuando mató a su hijo, ya que no recuerda lo sucedido. Debido a esto, el fiscal Jávega explicó que, por el momento, se están considerando dos posibles explicaciones: una disputa entre madre e hijo que culminó en el ataque, o bien una condición subyacente que habría impulsado a la madre a cometer el hecho.

Las primeras investigaciones revelaron que el menor fue asesinado con varios cuchillazos. Sin embargo, serán los resultados de la autopsia los que arrojarán los detalles definitivos sobre las circunstancias de su muerte. Además, la Fiscalía ha solicitado una evaluación psicológica, así como peritajes psiquiátricos y toxicológicos de Juárez, para confirmar o refutar alguna de estas hipótesis.

María Juárez, madre del menor, permanece detenida

La madre del adolescente se encuentra detenida en el área de Salud Mental del Hospital San Antonio de Padua. Además, el fiscal solicitó la historia clínica de la paciente, quien recibía atención en el centro de salud regional de Río Cuarto.

Asimismo, el fiscal Jávega comentó al medio La Voz que aún no tiene pruebas suficientes para determinar si la mujer es inimputable. "Es necesario que un médico nos brinde una interpretación más precisa y nos dé un diagnóstico claro sobre si esta condición sigue presente y cómo podría afectar el comportamiento de la persona", explicó.