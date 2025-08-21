Ladrón pidió disculpas antes de cometer asalto en una heladería en Argentina. | TN Noticias

Un ladrón entró a robar en una heladería en Mar del Plata, Argentina, y durante el atraco, lanzó una insólita frase a la empleada: "Perdóname, pero te tengo que robar".

El hecho sucedió el último martes 19 de agosto por la tarde en un local ubicado en la calle Constitución 6.200, en pleno centro de esta ciudad costera. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron todo lo ocurrido.

Las cámaras captaron cómo el delincuente ingresó a la heladería con total calma, como si fuera un cliente cualquiera. Se acercó al mostrador y pasó desapercibido en los primeros momentos. En cuestión de segundos, todo dio un giro y cumplió con su objetivo.

Con mucha tranquilidad, el hombre cruzó hacia el otro lado del mostrador y, antes de hacer nada, se disculpó con la empleada, que se encontraba visiblemente afectada.

"Perdóname, pero te tengo que robar", le dijo. Mientras lo hacía, continuó hablando y empezó a sacar el dinero de la caja registradora. La trabajadora, en shock, se quedó quieta en una banca, sin poder reaccionar.

Imágenes muestran que ladrón de heladería nunca sacó un arma

Las imágenes revelan que el ladrón en ningún momento mostró un arma ni actuó de manera agresiva. Incluso, mantuvo una conversación tranquila con la joven durante el robo. Después de cometer el asalto, se fue caminando del establecimiento, sin apresurarse.

"Lo más sorprendente de todo es que el tipo se disculpa mientras la roba, y luego le dice: 'tranquilízate, toma un vaso de agua, pero tengo que robarte'", comentó el dueño del negocio al portal 0223.

El dueño también destacó lo inusual de la situación, especialmente por el comportamiento tan calmado del ladrón, que en ningún momento tuvo la intención de atacar a nadie. Hasta ahora, la Policía no ha logrado identificarlo.

