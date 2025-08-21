HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ladrón pide disculpas a empleada de una heladería antes de cometer asalto en Argentina: “Perdóname, te tengo que robar”

Cámaras de seguridad de una heladería en Mar del Plata, Argentina, captaron el momento en que el ladrón comienza a saquear la caja registradora con mucha tranquilidad.

Ladrón pidió disculpas antes de cometer asalto en una heladería en Argentina.
Ladrón pidió disculpas antes de cometer asalto en una heladería en Argentina. | TN Noticias

Un ladrón entró a robar en una heladería en Mar del Plata, Argentina, y durante el atraco, lanzó una insólita frase a la empleada: "Perdóname, pero te tengo que robar".

El hecho sucedió el último martes 19 de agosto por la tarde en un local ubicado en la calle Constitución 6.200, en pleno centro de esta ciudad costera. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron todo lo ocurrido.

PUEDES VER: La insólita historia de un joven argentino que llevaba 3 días muerto y su familia pensó que lo resucitarían rezando

lr.pe

Ladrón pide disculpas antes de entrar a robar en heladería de Argentina

Las cámaras captaron cómo el delincuente ingresó a la heladería con total calma, como si fuera un cliente cualquiera. Se acercó al mostrador y pasó desapercibido en los primeros momentos. En cuestión de segundos, todo dio un giro y cumplió con su objetivo.

Con mucha tranquilidad, el hombre cruzó hacia el otro lado del mostrador y, antes de hacer nada, se disculpó con la empleada, que se encontraba visiblemente afectada.

"Perdóname, pero te tengo que robar", le dijo. Mientras lo hacía, continuó hablando y empezó a sacar el dinero de la caja registradora. La trabajadora, en shock, se quedó quieta en una banca, sin poder reaccionar.

PUEDES VER: El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

lr.pe

Imágenes muestran que ladrón de heladería nunca sacó un arma

Las imágenes revelan que el ladrón en ningún momento mostró un arma ni actuó de manera agresiva. Incluso, mantuvo una conversación tranquila con la joven durante el robo. Después de cometer el asalto, se fue caminando del establecimiento, sin apresurarse.

"Lo más sorprendente de todo es que el tipo se disculpa mientras la roba, y luego le dice: 'tranquilízate, toma un vaso de agua, pero tengo que robarte'", comentó el dueño del negocio al portal 0223.

El dueño también destacó lo inusual de la situación, especialmente por el comportamiento tan calmado del ladrón, que en ningún momento tuvo la intención de atacar a nadie. Hasta ahora, la Policía no ha logrado identificarlo.

PUEDES VER: Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

lr.pe

Argentina: adolescente es asesinada por su madre con un arma blanca

María Juárez, una mujer de 47 años que venía recibiendo tratamiento psiquiátrico, apuñaló y mató a su propio hijo de 14 años. El trágico hecho ocurrió en la madrugada del 6 de agosto en Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.

La tragedia comenzó cuando la pareja de Juárez, y padre del menor fallecido, regresó a su casa en la calle Aníbal Ponce, en el barrio Alberdi. Al llegar, se topó con una escena espantosa: su hijo estaba tendido en un charco de sangre, mientras que Juárez permanecía sentada junto a él.

Desesperado, el hombre salió corriendo hacia un almacén cercano, donde pidió a su vecino que llamara a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el joven de 14 años ya había fallecido. Durante la investigación, el fiscal Pablo Jávega, encargado del caso, ordenó la detención de Juárez y la acusó formalmente del asesinato de su hijo.

