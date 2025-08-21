Violencia y desinformación. El miércoles 20 de agosto de este 2025, se dio el encuentro futbolístico por los octavos de final entre los equipos de la Universidad de Chile y el Club Atlético Independiente de Avellaneda, que terminó suspendido por las agresiones que los hinchas de ambos equipos iniciaron en las tribunas locales y de visita.

En este contexto, se ha difundido por redes sociales una supuesta información que confirma la muerte de 3 aficionados del equipo chileno, donde uno de ellos se trata de un menor de edad. No obstante, esta afirmación es falsa.

Publicaciones desinformativas de supuestos medios de comunicación por las redes de Instagram y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Varios medios de comunicación deportivos divulgaron esta falsa información con las siguientes palabras: "ÚLTIMO MINUTO: Se confirmaron 3 fallecidos en el partido entre Independiente versus el Universitario de Chile". De manera adjunta, otros usuarios y supuestas marcas comunicadoras compartieron fotografías del evento.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo más viralizado se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 2.000 reacciones, 183 comentarios y 136 veces compartido por otros usuarios.

No hay información oficial sobre la muerte de 3 hinchas

Tras realizar una búsqueda con palabras clave en medios de comunicación internacionales y argentinas, no encontramos ninguna afirmación sobre supuestos fallecidos, mucho menos corroboración con datos de autoridades públicas, como el del Hospital Fiorito de Avellaneda, donde se encuentran atendiéndose los heridos por la gresca entre los fanáticos de cada equipo.

Según el nosocomio de la comunidad de Avellaneda, hasta el momento son 19 los heridos que están siendo atendidos tras los violentos enfrentamientos, de los cuales uno se encuentra en grave riesgo de perder la vida. Este último se trata de la persona que se lanzó de las tribunas para evitar enfrentamientos con la barra rival; debido a esta decisión se encuentra con respiración artificial en el quirófano.

"El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano tras una caída desde gran altura", declaró Michael Clark, el presidente de la Universidad de Chile.

Conclusión

No existe información de autoridades públicas que confirmen 3 fallecidos por los enfrentamientos entre las hinchadas de Universidad de Chile y el Club Atlético Independiente. Según lo comunicado por el presidente del equipo chileno, Michael Clark, en la actualidad hay 19 heridos, de los cuales 12 son chilenos y una de ellos se encuentra grave de salud. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

