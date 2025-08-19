HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La justicia argentina falla a favor de Javier Milei en un caso de hostigamiento en redes sociales

La familia de Ian Moche, de 12 años, solicitó ante tribunales argentinos que el presidente Javier Milei eliminara una publicación en X en la que afirmaba que el menor “era kirchnerista” y “estaba del lado del mal”.

La justicia argentina falló a favor de Javier Milei en la denuncia por hostigamiento en redes sociales contra un menor con autismo. La familia de Ian Moche solicitó ante los tribunales que el mandatario eliminara una publicación en X en la que lo acusaba de "ser kirchnerista" y "estar del lado del mal".

El conflicto, originado el 1 de junio, comenzó cuando Javier Milei reposteó un mensaje en el que se atacaba al periodista Paulino Rodrigues por haber entrevistado a Ian y a su madre, Marlene Spesso. Tras la republicación, el menor recibió mensajes de odio por parte de seguidores del Gobierno, quienes incluso difundieron su domicilio y la escuela a la que asiste.

lr.pe

Milei se expresó como un ciudadano y no como presidente, según juez

El juez a cargo del caso, Alberto Redondo, desestimó la denuncia de la familia de Ian Moche al considerar que Javier Milei actuó "como un ciudadano", sin involucrar su responsabilidad como presidente. Aunque la cuenta en X del mandatario tiene una tilde gris que lo acredita con el cargo, el magistrado sostuvo que no constituye un canal de comunicación institucional.

"El presidente de la Nación siempre lo es: esté en Casa Rosada, en la residencia de Olivos o en un canal de televisión. Será presidente las 24 horas del día, mientras dure su mandato. Sin embargo, no todas sus acciones durante ese tiempo lo comprometen a nivel institucional", sostuvo Redondo al referirse a Milei. Sobre el mensaje en cuestión, agregó que "no cabe entenderlo como un acto estatal, sino como una apreciación personal".

El juez destacó que todo funcionario público conserva su derecho a expresarse como ciudadano y que la demanda de la familia de Ian Moche incurrió en una "falacia de asociación". Según su resolución, el mensaje de Milei constituyó una crítica al periodista que entrevistó a Ian, al sostener que, por ser una figura pública, debe tener mayor tolerancia a las críticas.

Familia de Ian Moche presentará apelación contra el fallo a favor de Javier Milei

A través de su abogado, Andrés Gil Domínguez, la familia de Ian Moche apelará el reciente fallo emitido por la justicia argentina. Además, calificaron la decisión del juez de primera instancia como "arbitraria", un "escándalo jurídico" propio de la "justicia militante". Por su parte, Milei celebró el resultado del tribunal y dedicó el veredicto a los "periodistas que se llenan la boca hablando de libertad de expresión".

Según El País, la euforia de Javier Milei no se debe solo a esta demanda puntual. El medio señala que la valoración sobre las publicaciones en redes sociales podría favorecer al presidente argentino en el caso de la criptomoneda $Libra, presunta estafa en la que estuvo involucrado precisamente a través de X.

