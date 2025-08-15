Trump y Putin se reúnen a puertas cerradas en Alaska para definir el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump y Vladímir Putin iniciaron este viernes en Alaska una cumbre de alto nivel centrada en la guerra en Ucrania. La reunión se lleva a cabo a puerta cerrada en la base militar conjunta de Elmendorf-Richardson, donde un saludo protocolario sobre la alfombra roja marcó el inicio del encuentro.

Ambos líderes evitaron responder preguntas de la prensa y se dirigieron directamente a la mesa de negociaciones. Trump subrayó la necesidad de alcanzar un alto al fuego, mientras que la presencia de Putin en territorio estadounidense refleja el interés del presidente ruso en utilizar la cumbre para avanzar en sus objetivos estratégicos y consolidar su posición en el conflicto.

¿Cuál es el principal objetivo de Donald Trump en esta cumbre con Vladímir Putin en Alaska?

El principal objetivo de la cumbre en Alaska es que Donald Trump logre un alto el fuego permanente entre Rusia y Ucrania. Antes de su llegada, el presidente estadounidense advirtió que la reunión podría concluir rápidamente si no se alcanzan avances concretos, dejando claro que no estaría satisfecho sin un acuerdo tangible. Su participación refleja la intención de presionar directamente a Putin para avanzar en la resolución de un conflicto que lleva más de tres años y medio.

Parte de la estrategia de Trump se centra en buscar escuchar de primera mano las condiciones que Putin podría presentar para poner fin a la guerra. Esto implica evaluar propuestas que podrían incluir la reorganización territorial de Ucrania y medidas específicas para garantizar la paz en la región. Su enfoque se centra en obtener resultados reales a través de un diálogo directo, sin intermediarios, y en conseguir un acuerdo que trascienda las típicas declaraciones diplomáticas.

Zelenski afirma que Rusia continúa ‘matando’ durante las negociaciones en Alaska

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló en un video publicado en sus redes sociales que, Rusia continúa realizando ataques mortales en Ucrania y subrayó que “incluso el día de las negociaciones, siguen matando. Y eso dice mucho”. Además, confirmó que Ucrania busca un fin justo al conflicto y está dispuesta a cooperar de manera productiva, respaldada por “una postura firme de Estados Unidos”.

Por otra parte, el mandatario enfatizó que la prolongación de la guerra se debe a la falta de señales de Moscú para ponerle fin y afirmó que “Rusia debe poner fin a la guerra que ella misma comenzó y que ha estado prolongando durante años. Las matanzas deben terminar”. Subrayó la necesidad de un encuentro entre líderes, con la participación de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, para tomar decisiones efectivas. Asimismo, Zelenski destacó su contacto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y señaló que su equipo se prepara para las próximas discusiones, resaltando la importancia de la coordinación internacional frente al conflicto.

Manifestaciones y marchas marcan la cumbre Trump-Putin en Alaska

Protestas masivas antes de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, se registraron en Alaska. Unas 500 personas se concentraron en el centro de la ciudad, portando banderas de Ucrania, girasoles y pancartas con mensajes como "No queremos criminales de guerra en Alaska, ni felones en la Casa Blanca", y "Alaska está con Ucrania", en rechazo a la llegada de Putin. Uno de los manifestantes señaló que el líder ruso es un criminal de guerra que no debería recibir bienvenida en el país ni en el estado de Alaska.

Además, varios ciudadanos criticaron a Trump, argumentando que no merece el premio Nobel de la Paz por no haber considerado los intereses de Ucrania durante las negociaciones, y lo responsabilizaron de la muerte de numerosos niños en el conflicto. La cumbre tiene una relevancia histórica especial, pues marca la primera visita de un presidente ruso a Alaska, territorio que perteneció a la Rusia imperial hasta su venta a Estados Unidos en 1867 por 7,2 millones de dólares.