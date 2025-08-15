HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
Mundo

Trump no promete garantías para Ucrania y advierte consecuencias si Rusia no termina la guerra: "Serán muy severas"

Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska en un encuentro de alto riesgo que podría reactivar el comercio bilateral, pero condicionado a avances reales en la paz de Ucrania, según advirtió el mandatario estadounidense

Donald Trump no se comprometió a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en un posible acuerdo de paz. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump no se comprometió a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en un posible acuerdo de paz. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz. Aunque dijo estar abierto a la idea, insistió en que Europa debería asumir el liderazgo. También precisó que cualquier compromiso que obtenga de Vladimir Putin durante su reunión en Alaska no incluiría la incorporación de Ucrania a la OTAN.

En declaraciones a bordo del Air Force One rumbo a Alaska, Trump afirmó que su meta es lograr que el presidente ruso acepte sentarse a la mesa de negociaciones. “No hago esto por mi salud. Quisiera centrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas”, señaló.

PUEDES VER: Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

lr.pe

El mandatario advirtió que, si Moscú rechaza poner fin al conflicto, enfrentará fuertes represalias. “Sí, será muy severa”, dijo sobre las medidas económicas que podría imponer a Rusia en caso de que no se alcance un acuerdo.

Trump abre puerta a negocios con Rusia si hay paz en Ucrania

Durante su viaje a Alaska, el presidente Donald Trump destacó su buena relación con Vladimir Putin y se mostró dispuesto a considerar acuerdos comerciales con Rusia, siempre que se logren progresos de paz. “Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que resolvamos la guerra”, afirmó a bordo del Air Force One. Trump aseguró que existe “un buen nivel de respeto” con el mandatario ruso y que espera resultados de la cumbre.

El encuentro, que cuenta con la participación de altos funcionarios rusos como el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el jefe del fondo soberano Kirill Dmitriev, se desarrolla en un contexto de drástica caída del comercio bilateral. Las importaciones estadounidenses desde Rusia han caído un 90% desde 2022, aunque en 2024 sumaron 3.000 millones de dólares, principalmente en fertilizantes, paladio y uranio.

PUEDES VER: Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

lr.pe

Según datos oficiales, el año pasado Estados Unidos importó más de mil millones de dólares en fertilizantes rusos, 878 millones en paladio y 755 millones en uranio y plutonio, sectores que siguen siendo estratégicos pese a las sanciones. Trump subrayó que cualquier reactivación comercial dependerá de un avance político real: “Si logramos avances, lo discutiría… les gustaría obtener una parte de lo que construí en términos de economía”.

Zelensky confía en respaldo de EE. UU. ante cita clave Trump-Putin

Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania cuenta con el apoyo estadounidense de cara a la inminente reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, a la que calificó como un encuentro de “alto riesgo” con potencial para derivar en un diálogo trilateral. El mandatario expresó que el objetivo es avanzar hacia una paz “justa y real” e instó a Moscú a adoptar medidas concretas para detener el conflicto, mientras espera un reporte de inteligencia sobre los preparativos rusos para la cita en Alaska.

En el plano militar, Zelensky señaló que las tropas ucranianas están resistiendo nuevos intentos de avance ruso en Pokrovsk, en la región de Donetsk. Además, anunció el fortalecimiento de las defensas en Dobropillia y otras zonas estratégicas, asegurando que las fuerzas enemigas sufren “pérdidas significativas” en su intento de ganar ventaja política antes de la reunión internacional.

PUEDES VER: Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

lr.pe

Protestas en Kiev y Alaska exigen canje de prisioneros antes de cumbre Trump-Putin

A pocas horas de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, decenas de ucranianos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Kiev y en las calles de Anchorage, Alaska, reclamando “intercambiar personas, no territorios”. Con pancartas en inglés y banderas ucranianas, los participantes pidieron la liberación de todos los prisioneros de guerra y la inclusión de Ucrania en las negociaciones. Entre ellos, familiares de detenidos y ex prisioneros como Denys Nerovnyi, quien pasó tres años en cárceles rusas y dijo no confiar en un acuerdo entre ambos líderes.

En Kiev, Valentina Vyhinna, madre de un combatiente capturado en Azovstal en 2022, instó a que Ucrania esté presente en el diálogo, advirtiendo sobre la imprevisibilidad de Trump. En Anchorage, manifestantes expresaron su escepticismo sobre la capacidad del presidente estadounidense para lograr avances con Putin y criticaron la ausencia de Volodymyr Zelensky en la mesa de conversaciones. “Necesitamos intercambiar personas, no territorios”, reiteró Raisa Kolchena, con familiares aún en el frente.

Notas relacionadas
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidente de EE. UU. parte en el Air Force One rumbo a la reunión

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidente de EE. UU. parte en el Air Force One rumbo a la reunión

LEER MÁS
Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
Inmigrante peruano detenido por ICE presenta demanda contra Gobierno de Trump por condiciones inhumanas de los reclusos: "Duermen junto al inodoro"

Inmigrante peruano detenido por ICE presenta demanda contra Gobierno de Trump por condiciones inhumanas de los reclusos: "Duermen junto al inodoro"

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Banco de Venezuela HOY: ¿cómo puedo hacer el pago móvil por SMS y BDV en línea? Guía oficial PASO A PASO

Banco de Venezuela HOY: ¿cómo puedo hacer el pago móvil por SMS y BDV en línea? Guía oficial PASO A PASO

LEER MÁS
Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

LEER MÁS
Gustavo Petro: ¿cómo fue la vida de guerrillero del flamante presidente de Colombia?

Gustavo Petro: ¿cómo fue la vida de guerrillero del flamante presidente de Colombia?

LEER MÁS
China inauguró los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides: compiten más de 500 robots

China inauguró los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides: compiten más de 500 robots

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detienen en Chile al ‘Gordo Alex’, presunto líder del Tren de Aragua y acusado de ordenar el asesinato de un ex militar venezolano

Así reaccionó la prensa brasileña sobre la goleada que sufrió Universitario en Libertadores: "Palmeiras masacra en Perú"

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Zelenski afirma que Moscú continua con sus ataques previo al encuentro

Mundo

Detienen en Chile al ‘Gordo Alex’, presunto líder del Tren de Aragua y acusado de ordenar el asesinato de un ex militar venezolano

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Zelenski afirma que Moscú continua con sus ataques previo al encuentro

Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota