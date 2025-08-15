Nayib Bukele designa a militar como ministra de Educación de El Salvador: "Debemos romper paradigmas"

Nayib Bukele designó a Karla Trigueros como ministra de Educación en El Salvador. Foto: composición LR/AP

Nayib Bukele designó a Karla Trigueros como ministra de Educación en El Salvador. Foto: composición LR/AP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el nombramiento de la capitana de la Fuerza Armada, Karla Trigueros, como la nueva ministra de Educación. Este hecho causó gran relevancia en 'el país más seguro de América Latina'.

Desde el 2019 cuando Bukele asumió la presidencia de El Salvador, la nación reportó una disminución abismal en la tasa de homicidios, con el controversial 'método Bukele', esta nación ha generado elogios como críticas a nivel mundial para los que consideran radical e inhumano las medidas del mandatario.

PUEDES VER: Bukele será investigado por régimen de Maduro tras acusaciones de abusos contra 252 migrantes detenidos en El Salvador

¿Quién es la ministra de Educación de el Salvador?

Karla Trigueros, médica que también brindó su asesoría al comando militar encargado de la distribución de vacunas durante la pandemia del COVID-19, sustituye a José Mauricio Pineda en su cargo en un contexto de reestructuración del ministerio.

En un mensaje en X, Bukele destacó que, para lograr el país que el pueblo merece, es necesario “romper paradigmas”. Afirmó que Trigueros posee la «capacidad» y el “liderazgo” necesarios para "impulsar una transformación profunda" en el sistema educativo.

Cabe señalar que Bukele, quien en el pasado había expresado su apoyo a las demandas de la comunidad LGBTI, ordenó en 2024 que el Ministerio de Educación eliminara «todo rastro» del enfoque de género en libros y guías escolares.

¿Qué hizo Bukele por la seguridad ciudadana en Ecuador?

Las pandillas, conocidas en el país como "maras", controlaban vastas áreas del territorio, extorsionando, cometiendo asesinatos y generando un clima de temor entre los habitantes.

En 2021, 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se encontraban en El Salvador, pero actualmente esa cifra ha caído de manera significativa.

El régimen de excepción, instaurado como parte de la estrategia de Bukele, permitió al gobierno adoptar medidas severas contra estas organizaciones criminales.