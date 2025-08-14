Cumbre Trump - Putin EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska para negociar alto al fuego en Ucrania
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reúnen en la base militar Elmendorf-Richardson en Alaska para discutir la crisis ucraniana.
La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, programada para el viernes 15 de agosto en Anchorage, Alaska, se perfila como un evento crucial en la diplomacia internacional. La reunión se centrará en la guerra en Ucrania, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y explorar posibles acuerdos sobre armas nucleares estratégicas. Trump ha expresado su disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania fuera del marco de la OTAN, mientras que Putin ha elogiado los esfuerzos "enérgicos y sinceros" de Estados Unidos para poner fin al conflicto.
La cumbre se llevará a cabo en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson y comenzará con una reunión privada entre los dos mandatarios, seguida de una conferencia de prensa conjunta, según revelo el Kremlin. Aunque no se espera la firma de acuerdos concretos, las delegaciones de ambos países discutirán temas clave como el control de armas nucleares y la cooperación económica.
Cumbre Trump-Putin EN VIVO: últimas noticias sobre la reunión entre los presidentes de EE. UU. y Rusia en Alaska
Trump ve necesaria una cumbre trilateral con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania se alcanzará en una reunión posterior a la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según Trump, la segunda reunión será crucial para llegar a un acuerdo, aunque evitó utilizar el término "repartir las cosas", aunque lo consideró parcialmente adecuado.
Foto: AFP
Putin elogia los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania
En vísperas de la cumbre en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, elogió los "sinceros" esfuerzos de la administración estadounidense para poner fin al conflicto en Ucrania. Durante una reunión de preparación para la cumbre, Putin destacó que Estados Unidos está realizando esfuerzos "bastante enérgicos" para solucionar la crisis y lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.
Trump dice que hay "un 25%" de que la cumbre con Putin fracase
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que existe un 25% de probabilidad de que la cumbre que sostendrá el viernes con Vladímir Putin sobre la guerra en Ucrania no tenga éxito. En una entrevista con Fox News Radio, Trump explicó que esta reunión es solo una preparación para un encuentro posterior, pero advirtió sobre los riesgos de que las conversaciones no logren avanzar como se espera.
Foto: AFP.