HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Cumbre Trump - Putin EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska para negociar alto al fuego en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reúnen en la base militar Elmendorf-Richardson en Alaska para discutir la crisis ucraniana.

Trump y Putin se reúnen en Alaska este viernes 15 de agosto. Foto: Composición LR/AFP
Trump y Putin se reúnen en Alaska este viernes 15 de agosto. Foto: Composición LR/AFP

La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, programada para el viernes 15 de agosto en Anchorage, Alaska, se perfila como un evento crucial en la diplomacia internacional. La reunión se centrará en la guerra en Ucrania, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y explorar posibles acuerdos sobre armas nucleares estratégicas. Trump ha expresado su disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania fuera del marco de la OTAN, mientras que Putin ha elogiado los esfuerzos "enérgicos y sinceros" de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

La cumbre se llevará a cabo en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson y comenzará con una reunión privada entre los dos mandatarios, seguida de una conferencia de prensa conjunta, según revelo el Kremlin. Aunque no se espera la firma de acuerdos concretos, las delegaciones de ambos países discutirán temas clave como el control de armas nucleares y la cooperación económica.

PUEDES VER: Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

lr.pe

Cumbre Trump-Putin EN VIVO: últimas noticias sobre la reunión entre los presidentes de EE. UU. y Rusia en Alaska

12:10
14/8/2025

Trump ve necesaria una cumbre trilateral con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania se alcanzará en una reunión posterior a la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según Trump, la segunda reunión será crucial para llegar a un acuerdo, aunque evitó utilizar el término "repartir las cosas", aunque lo consideró parcialmente adecuado.

Foto: AFP

11:45
14/8/2025

Putin elogia los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania

En vísperas de la cumbre en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, elogió los "sinceros" esfuerzos de la administración estadounidense para poner fin al conflicto en Ucrania. Durante una reunión de preparación para la cumbre, Putin destacó que Estados Unidos está realizando esfuerzos "bastante enérgicos" para solucionar la crisis y lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.

11:00
14/8/2025

Trump dice que hay "un 25%" de que la cumbre con Putin fracase

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que existe un 25% de probabilidad de que la cumbre que sostendrá el viernes con Vladímir Putin sobre la guerra en Ucrania no tenga éxito. En una entrevista con Fox News Radio, Trump explicó que esta reunión es solo una preparación para un encuentro posterior, pero advirtió sobre los riesgos de que las conversaciones no logren avanzar como se espera.

Foto: AFP.

Notas relacionadas
Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
Consultó a ChatGPT dónde invertir su dinero y ahora posee un negocio exitoso con facilidades arancelarias

Consultó a ChatGPT dónde invertir su dinero y ahora posee un negocio exitoso con facilidades arancelarias

LEER MÁS
Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Mundo

Donald Trump no descarta el fracaso de la reunión con Vladímir Putin: "Existe un 25% de probabilidad"

Noruega acusa a Rusia de ciberataque contra represa hidroeléctrica que puso en riesgo su seguridad energética

Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota