La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, programada para el viernes 15 de agosto en Anchorage, Alaska, se perfila como un evento crucial en la diplomacia internacional. La reunión se centrará en la guerra en Ucrania, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y explorar posibles acuerdos sobre armas nucleares estratégicas. Trump ha expresado su disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania fuera del marco de la OTAN, mientras que Putin ha elogiado los esfuerzos "enérgicos y sinceros" de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

La cumbre se llevará a cabo en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson y comenzará con una reunión privada entre los dos mandatarios, seguida de una conferencia de prensa conjunta, según revelo el Kremlin. Aunque no se espera la firma de acuerdos concretos, las delegaciones de ambos países discutirán temas clave como el control de armas nucleares y la cooperación económica.