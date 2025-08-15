HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emergencia en Pakistán: al menos 200 muertos por lluvias torrenciales en las últimas 24 horas

Las lluvias torrenciales en Pakistán han provocado inundaciones extremas en varias partes del país, una situación que estaría vinculada con el cambio climático.

Se registraron al menos 200 muertos por lluvias torrenciales en Pakistán.
Se registraron al menos 200 muertos por lluvias torrenciales en Pakistán. | Reuters

Las fuertes lluvias torrenciales en el norte de Pakistán provocaron la muerte de al menos 200 personas en 24 horas, según los recientes informes de las autoridades, y además un helicóptero de rescate se estrelló, sumando cinco muertes más.

En los últimos años, los 255 millones de habitantes de Pakistán han sufrido graves inundaciones, desbordamientos de lagos glaciares y sequías. Los científicos advierten que estos fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, son consecuencia del cambio climático.

PUEDES VER: Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

lr.pe

Al menos 200 muertos por lluvias torrenciales en las últimas 24 horas en Pakistán

En las últimas 24 horas, las lluvias torrenciales azotaron varios distritos de la región montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, zona fronteriza con Afganistán, lo que dejó un saldo de 180 muertos.

Azizullah, un residente del distrito de Buner, relató a la agencia AFP su experiencia: "Mi casa está en una colina, cerca de un arroyo. A eso de las dos o tres de la madrugada, mientras llovía intensamente, escuché un ruido aterrador".

Con miedo, Azizullah huyó con su esposa y sus dos hijos: "De inmediato, una avalancha de agua se desbordó y lo arrasó con todo a su paso. Pensé que íbamos a morir", recordó.

PUEDES VER: Pareja es ejecutada en Pakistán por casarse contra voluntad de sus familias: 11 personas fueron arrestados por crimen

lr.pe

Helicópteros intentan llevar ayuda a zonas afectadas

Un helicóptero sobrevolaba lo que parecía ser un río de barro, donde antes se encontraban casas de adobe que fueron arrasadas por el alud. Otro helicóptero, un MI-17 soviético, que iba en camino a entregar suministros y equipo de rescate, "se estrelló debido al mal tiempo" antes de llegar a Bajaur, según informó Ali Amin Gandapur, ministro principal de la provincia. "Los cinco miembros de la tripulación, incluidos los dos pilotos, fallecieron", añadió.

Asimismo, la autoridad provincial de gestión de desastres de Khyber-Pakhtunkhwa declaró en emergencia varios distritos, donde "se han enviado equipos de rescate adicionales" para intentar llegar a aldeas de difícil acceso debido al terreno montañoso.

En tanto, en la Cachemira bajo control de Pakistán, otras nueve personas han muerto, mientras que en la Cachemira administrada por India, al menos 60 personas han perdido la vida en una aldea del Himalaya, y unas 80 más siguen desaparecidas. Además, cinco personas fallecieron en la región de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte de Pakistán.

PUEDES VER: León escapa de una casa y ataca a una mujer junto a sus hijos en Pakistán: animal era tratado como mascota

lr.pe

Una "inusual" temporada de monzones en Pakistán

Desde que comenzó la temporada de monzones en este 2025, que las autoridades han calificado como "inusuales", se han registrado 507 muertes, entre ellas un centenar de niños, y 768 personas han resultado heridas.

Las autoridades informan que tres de cada cuatro víctimas fallecieron debido a las inundaciones repentinas o al colapso de sus viviendas, mientras que un 10 % perdió la vida por electrocuciones o fueron alcanzadas por rayos.

Syed Muhammad Tayyab Shah, de la autoridad nacional de gestión de desastres, comentó que "más de la mitad de las muertes fueron causadas por la mala calidad de las construcciones". Este año, en términos climáticos, ha sido un año récord.

