HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
Mundo

El día en que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por menos de 5 centavos: considerado el mayor negocio en la historia

Donald Trump y Putin, a pocas horas de reunirse en Alaska, se enfrentan a una situación de historia que remonta a la venta de este territorio.

Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 a poco más de 17 millones de dólares de la época. Foto: composición LR/Jazmín Ceras/AP
Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 a poco más de 17 millones de dólares de la época. Foto: composición LR/Jazmín Ceras/AP

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este viernes en Anchorage, Alaska y el motivo es único: debatir el fin del conflicto con Ucrania. Este encuentro es uno de los más significativos en los últimos años y su simbolismo por la ubicación donde se llevará a cabo, aún mayor.

Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, se encontrarán en lo que hace unos 150 años era conocido como territorio de los zares, este lugar que converge con el Estrecho de Bering fue territorio ruso, pero paso a manos de los norteamericanos a través de una venta considerada como "el mayor negocio de la historia".

PUEDES VER: Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Zelenski denuncia ataques rusos mientras se desarrollan las negociaciones

lr.pe

¿Cómo Rusia vendió Alaska a Estados Unidos?

Para la década de 1850, según la Biblioteca del Congreso de los EE. UU., el interés de Rusia por Alaska disminuyó considerablemente después de que el zar Alejandro II incorporara al imperio nuevas tierras, como las regiones del Amur y el río Ussuri. Los problemas económicos sumados a la llegada de estas zonas, hizo que el zar buscara una potencia occidental para vender el territorio.

William Seward, en su calidad de secretario de Estado de EE.UU., encabezó las negociaciones para la compra de Alaska, logrando un acuerdo con el zar ruso Alejandro II. A pesar de la fuerte oposición, el Congreso de EE.UU. aprobó la oferta de Seward por 7,2 millones de dólares. El 18 de octubre de 1867, la bandera estadounidense fue izada en Sitka, entonces capital de Alaska.

Al principio, la compra fue vista como un error y denominada la "locura de Seward" por sus detractores, quienes consideraban que el territorio, vasto y deshabitado, no tenía valor económico. Ajustado a la inflación, los 7,2 millones de dólares equivalen hoy a poco más de 150 millones de dólares, un precio sorprendentemente bajo para lo que actualmente es el estado más grande de EE. UU.

¿Qué perdió Rusia con la venta de Alaska?

Rusia con la venta de Alaska perdió más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados del país, o cerca de 151 millones de hectáreas de tierra. Sin embargo, en la actualidad este territorio es mucho más que hectáreas, es uno un enorme depósito de recursos naturales y yacimientos de petróleo.

La compra de Alaska le dio a Estados Unidos una serie de beneficios económicos y estratégicos que fueron fundamentales para su desarrollo. La iniciativa de William Seward resultó ser una de las mejores negociaciones, y en 1959, este territorio se convirtió oficialmente en el 49 estado.

En la actualidad, Alaska es una economía robusta con aproximadamente 750,000 habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) anual de 70,000 millones de dólares. En términos comparativos, cada año produce más de 400 veces la cantidad que Rusia recibió por vender el territorio en el siglo XIX.

Notas relacionadas
Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump dará la bienvenida a Putin abordo del Air Force One en Alaska

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump dará la bienvenida a Putin abordo del Air Force One en Alaska

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por visado: "No me fio más de ese hij***"

Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por visado: "No me fio más de ese hij***"

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin para alcanzar la paz en Ucrania

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin para alcanzar la paz en Ucrania

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Mundo

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota