Mundo

Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

Según el Kremlin, el encuentro iniciará con un “cara a cara” entre los Trump y Putin, además contará con la presencia de cinco altos funcionarios de cada país y busca definir la dinámica de las relaciones bilaterales.

El Kremlin adelantó que la reunión contará con la presencia de cinco altos funcionarios de cada nación. Foto: Composición LR/AFP.
El viernes 15 de agosto, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de las 11:30 hora local en la base militar Elmendorf-Richardson, ubicada cerca de Anchorage, Alaska. Según el Kremlin, el principal tema de la reunión será la crisis en Ucrania, un conflicto que marcó la relación entre ambas potencias. Durante este encuentro, se llevará a cabo un primer “cara a cara” entre los mandatarios, seguido de un desayuno de trabajo, donde se sumarán altos funcionarios de ambos países.

Además, el Kremlin adelantó que la reunión contará con la presencia de cinco altos funcionarios de cada nación, quienes formarán parte de las delegaciones que acompañarán a Putin y Trump en las conversaciones. “Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana“, dijo en rueda de prensa telefónica Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

PUEDES VER: Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

¿Cómo se complementarán las delegaciones de Rusia y EE.UU?

La delegación rusa que acompañará al presidente Putin en la cumbre con Trump en Alaska incluirá a importantes figuras del Kremlin, como el asesor para política internacional, Yuri Ushakov, así como los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov; y de Finanzas, Antón Siluánov, además del enviado para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.

Por su parte, la delegación estadounidense contará con cinco altos funcionarios, quienes se sumarán a la reunión tras el “cara a cara”, pero de los cuales aún no se reveló nombre.

La situación de Ucrania no será el único tema de la cumbre

Además de la crisis en Ucrania, se espera que los presidentes aborden otros temas clave en su cumbre, incluyendo la garantía de la paz y seguridad, así como los problemas regionales e internacionales más urgentes. Un aspecto importante de la reunión será el intercambio de opiniones sobre el futuro desarrollo de la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y comercial.

Al término de las conversaciones, se llevará a cabo una rueda de prensa conjunta entre ambos mandatarios, y la delegación rusa abandonará de inmediato al territorio estadounidense. En cuanto a la crisis ucraniana, se espera que Putin y Trump discutan diversos aspectos de las negociaciones de paz, que incluyen cuestiones territoriales y un posible acuerdo de alto al fuego, que podría ser limitado al ámbito aéreo o extenderse a un alto al fuego total, según las fuentes de la prensa rusa e internacional.

Putin elogia los esfuerzos "sinceros" de EE.UU. para poner fin a la guerra con Ucrania

En vísperas de la cumbre que sostendrá con su homólogo estadounidense, el presidente ruso destacó los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Putin calificó dichos esfuerzos como “sinceros” y reconoció el trabajo de la administración Trump por intentar resolver la crisis, señalando que estos esfuerzos buscan llegar a acuerdo que beneficien a todas las partes involucradas.

Putin, al referirse a los esfuerzos de Estados Unidos, subrayó que la administración de Trump está llevando a cabo acciones "bastante enérgicas" para salir de la crisis ucraniana, un conflicto que ha marcado la relación entre ambos países. Este reconocimiento de Putin sobre las gestiones de Washington refleja una apertura hacia las negociaciones, justo antes de una reunión clave que podría definir el rumbo de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos en el contexto de la guerra en Ucrania.

